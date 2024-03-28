В НБУ розповіли, чи будуть приватизовані держбанки — Finance.ua

В НБУ розповіли, чи будуть приватизовані держбанки Сьогодні 16:02 — Фондовий ринок

В НБУ розповіли, чи будуть приватизовані держбанки

Якщо порівнювати січень минулого року з показниками цього місяця, то надходження від банківської системи зросли в 49 разів.

Про це під час заходу NV «Європейський шлях України. Діалоги про майбутнє» повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

«В Україні п’ять державних банків: Приватбанк, Ощадбанк , Укрексімбанк, Сенс Банк і Укргазбанк. Укргазбанк не є класичним державним банком, у нього інший правовий режим регулювання, але по факту більш ніж 90% власності належить державі. І так, його теж потрібно розглядати, коли ми кажемо про державний банківський сектор», — наголосив Пишний.

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Голова НБУ зазначив, що зараз триває робота над зменшення частки державної власності.

«До речі, щодо Сенсу, ми взяли на себе зобов’язання починати процес пошуку консультантів для того, щоб зменшити частку державної власності і забезпечити відповідний продаж. Триває пошук інвесторів, які можуть зацікавитися двома банками: Укргазбанком та Сенс Банком», — зазначив Пишний.

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«Якщо казати про те, що 55% - це багато, то так, це багато, але насправді це доволі вимушена цифра. Так стається, що в умовах кризи держава зазвичай заходить в капітал банків. Так відбувалося в Німеччині, Італії, Болгарії, Португалії. Там де є потреба, держава заходить, стабілізує ситуацію, створює відповідні умови для пошуку інвестора. Обов’язково бере до уваги необхідність забезпечити розвиток конкурентного середовища, щоб це домінування держави не викривлювало ситуацію, і шукає найкращого моменту для того, щоб вийти. І ось тут насправді і є наше головне завдання», — наголосив голова НБУ.

За його словами, ці 55% впливу держави мають бути по максимуму використані для процесу відновлення економіки, для того, щоб банківська система, яка належить державі, працювала з максимальною віддачею.

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«Щодо віддачі, я хочу віддати належне колегам з фінансового і страхового ринку. Мені було дуже приємно побачити останні цифри за січень-лютий, коли фінансовий страховий сектор — це 20% надходжень в державний бюджет зборів та платежів. Коли таке було, щоб банківська система була п’ятою за обсягами надходжень до держбюджету? Якщо порівнювати лютий і якщо порівнювати січень минулого року з показниками цього місяця, то надходження від банківської системи зросли в 49 разів. Фінансовий і страховий сектор на сьогодні стають не лише кровоносною системою, не лише посередниками, але й відповідними генераторами доволі відчутного обсягу надходжень», — наголосив Пишний.

Голова НБУ також зазначив, що Україна перебуває на шляху виконання вимог для вступу в ЄС.

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«Ми зараз знаходимося на етапі виконання усіх вимог щодо нашого кандидатства в ЄС. Один з них — це ключовий етап, це скринінг, який має виявити ті аспекти, що потребують доопрацювання. Це тотальний скринінг усієї регуляторної та законодавчої бази. Національний банк до цього залучений, і ми маємо стійкий намір зробити усе, аби фінансовий та страховий сектор виступали і драйвером, і механізмом зближення. І щоб вони відповідно зробили свій внесок в банківську систему, у відновлення української економіки та європейську інтеграцію», — підкреслив Пишний.

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