Коли Україна приватизує державні банки: у Мінфіні дали відповідь — Finance.ua

Коли Україна приватизує державні банки: у Мінфіні дали відповідь Сьогодні 15:01 — Казна та Політика

Коли Україна приватизує державні банки: у Мінфіні дали відповідь

У Міністерстві фінансів повідомили, що у період військового стану стратегії щодо зменшення частки держави не є доцільними та актуальними, а до питання реорганізації державних банків повернуться у післявоєнний період.

Про це Мінфін заявив у коментарі УНІАН.

«Основними напрямами (стратегії на період дії воєнного стану. — Ред.) передбачено, що у період воєнного стану є неактуальним та недоцільним досягнення очікуваних у мирний період показників діяльності банків державного сектора, а також неможливо виконати ключові аспекти, пріоритети та показники діяльності, визначені стратегіями розвитку кожного з банків державного сектору», — йдеться в повідомленні.

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При цьому у відомстві підкреслили, що не пізніше ніж протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану чи стану війни міністерство спільно з банками державного сектору мають забезпечити підготовку та внесення на розгляд вищого органу управління банком оновлені основні напрями (стратегічні принципи) діяльності таких банків та відповідно оновлені і актуалізовані власні стратегії їхнього розвитку.

Нагадаємо, станом на початок 2023 року держава контролює понад 50% активів банківського сектору України, що впливає на конкуренцію на ринку та якість трансмісійного механізму.

Засадами стратегічного реформування державного банківського сектору, схваленими Кабінетом Міністрів у вересні 2020 року, було визначено, що мета держави — до 2025 року зменшити частку ринку державних банків до 25%.

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УНІАН За матеріалами:

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