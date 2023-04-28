Коли Україна приватизує державні банки: у Мінфіні дали відповідь — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Коли Україна приватизує державні банки: у Мінфіні дали відповідь

Казна та Політика
116
Коли Україна приватизує державні банки: у Мінфіні дали відповідь
Коли Україна приватизує державні банки: у Мінфіні дали відповідь
У Міністерстві фінансів повідомили, що у період військового стану стратегії щодо зменшення частки держави не є доцільними та актуальними, а до питання реорганізації державних банків повернуться у післявоєнний період.
Про це Мінфін заявив у коментарі УНІАН.
«Основними напрямами (стратегії на період дії воєнного стану. — Ред.) передбачено, що у період воєнного стану є неактуальним та недоцільним досягнення очікуваних у мирний період показників діяльності банків державного сектора, а також неможливо виконати ключові аспекти, пріоритети та показники діяльності, визначені стратегіями розвитку кожного з банків державного сектору», — йдеться в повідомленні.
Читайте також
При цьому у відомстві підкреслили, що не пізніше ніж протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану чи стану війни міністерство спільно з банками державного сектору мають забезпечити підготовку та внесення на розгляд вищого органу управління банком оновлені основні напрями (стратегічні принципи) діяльності таких банків та відповідно оновлені і актуалізовані власні стратегії їхнього розвитку.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, станом на початок 2023 року держава контролює понад 50% активів банківського сектору України, що впливає на конкуренцію на ринку та якість трансмісійного механізму.
Засадами стратегічного реформування державного банківського сектору, схваленими Кабінетом Міністрів у вересні 2020 року, було визначено, що мета держави — до 2025 року зменшити частку ринку державних банків до 25%.
Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023-2024 роках! Для читачів Finance.ua діє промокод на знижку 10%: finaceua. Усі деталі тут.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.