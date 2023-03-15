Приватизація держоб'єктів: скільки грошей перерахували у держказну — Finance.ua

Приватизація держоб'єктів: скільки грошей перерахували у держказну
З початку 2023 року від приватизації державних об’єктів у казну надійшло 667 мільйонів гривень. Тоді як продали майна на понад один мільярд гривень.
Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України (ВРУ).
Дані моніторингу коштів
Як зазначається, Комітет з питань економічного розвитку постійно здійснює моніторинг за надходженням коштів в державний бюджет від приватизації у рамках парламентського контролю.
Згідно із законом «Про Державний бюджет України на 2023 рік», для Фонду держмайна України (ФДМУ) плановий показник надходжень коштів від приватизації майна встановили на рівні 6 млрд гривень.
«За період з 01 січня 2023 року по 28 лютого 2023 року від приватизації державного майна до Державного бюджету України перераховано 667 625,4 тис. грн», — йдеться у повідомленні.
У січні-лютому Фонд забезпечив також надходження до держбюджету 124 млн грн від орендної плати за користування державним майном, що становить 17,08% від річного завдання.
Ще на початку року перерахували 507,7 тис. грн коштів реєстраційного і гарантійного внесків, що визначені законом «Про оренду державного та комунального майна».
Результати приватизації
Раніше голова Податкового комітету Данило Гетманцев повідомляв, що з початку року розпродаж державного майна приніс бюджету перший мільярд гривень.
Найбільші надходження поточного року були від продажу:
- Усть-Дунайського порту — 201 млн грн;
- готелю «Власта» у Львові — 115 млн грн;
- Сторонибабського спиртзаводу — 142 млн грн;
- Жовтневого спиртзаводу — 85 млн грн.
Також повідомлялось, що днями в Україні продали черговий морський порт на приватизаційному аукціоні. Об’єкт реалізували з другої спроби, знизивши стартову ціну удвічі. Йдеться про продаж Білгород-Дністровського морського торговельного порту. Його купила компанія «Укрдонінвест» бізнесмена Віталія Кропачова за 220 млн грн.
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