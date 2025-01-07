День фінансів: «Податок на Google», закриття рекордної кількості ФОПів, ринок коштовних металів у 2025 році — Finance.ua

День фінансів: «Податок на Google», закриття рекордної кількості ФОПів, ринок коштовних металів у 2025 році Сьогодні 17:30

У вівторок, 7 січня, йшлося про таке:

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Finance.ua розглянув, якими будуть тенденції на 2025 рік та що сприятиме подальшому зростанню вартості дорогоцінних металів.

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