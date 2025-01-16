День фінансів: податки на посилки з-за кордону, історична угода про партнерство з Британією, штрафи для водіїв у ЄС — Finance.ua

День фінансів: податки на посилки з-за кордону, історична угода про партнерство з Британією, штрафи для водіїв у ЄС Сьогодні 17:45

Четвер, 16 січня. Мінфін хоче розкрити для податківців банківську таємницю українців, а Гетманцев пропонує ввести податки на всі посилки з-за кордону.

Податки на посилки з-за кордону. Данило Гетманцев Данило Гетманцев подав два законопроєкти щодо оподаткування імпорту посилок. Вони передбачають оподаткування ПДВ (20%) всіх посилок із-за кордону, незалежно від вартості, ввізне мито з них буде справлятися лише у разі, якщо вартість товарів перевищує 150 євро. Не оподатковуватимуть ПДВ лише посилки з товарами вартістю до 45 євро за умови, що вони надсилаються фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети.

100-річне партнерство з Великою Британією. Україна та Британія Україна та Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв’язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь. Договір посилить військову співпрацю у сфері морської безпеки через нову структуру для зміцнення безпеки Балтійського, Чорного та Азовського морів і стримування триваючої російської агресії.

Крім того Велика Британія обіцяє поступово спрощувати правила в’їзду для громадян України.

Додамо, що через бюрократичні обмеження українські біженці у Великій Британії постали перед загрозою втрати роботи і житла. Причина в тому, що їхні візи не можуть бути продовжені через нову програму UPE.

Розподіл коштів на інвестиційні проєкти. Верховна Рада Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що змінює систему розподілу капітальних видатків. Кошти з різних фондів будуть об’єднані, а розподілом займатиметься Стратегічна інвестиційна рада при уряді. Це рішення відповідає вимогам МВФ.

Також Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, який має на меті усунути корупційні ризики та підвищити ефективність управління активами. Нові правила сприятимуть зниженню корупції, залученню добросовісних інвесторів і зростанню доходів місцевих бюджетів.

Розкриття банківської таємниці. Міністр фінансів Сергій Марченко Міністр фінансів Сергій Марченко заявив , що Державна податкова служба повинна отримати доступ до фінансових даних українців. Станом на сьогодні вони є банківською таємницею. На його думку, банківська таємниця буде скасована в рамках євроінтеграції.

Ціни на «автоцивілку» в Україні. Ціни на поліси автоцивілки після набуття чинності новим законом з 1 січня 2025 року Ціни на поліси автоцивілки після набуття чинності новим законом з 1 січня 2025 року зросли в середньому від 70% до 100%. Водночас це зростання не є рівномірним, оскільки зараз страховики отримали можливість сегментувати ринок гнучкіше і детальніше, ніж раніше, коли діяло цінове регулювання.

ДТП на дорогах, на жаль, явище досить розповсюджене. Може трапитися з абсолютно різних причин — від непристебнутого паска безпеки до користування мобільним телефоном, або нетверезого водіння. Як наслідок, через усе це можна нарватися на штраф, розмір якого іноді сягає кількох тисяч або навіть десятків тисяч євро. Finance.ua розповість, за що саме можуть оштрафувати водія в Європі:

Санкції США проти росії. У новий санкційний пакет США У новий санкційний пакет США потрапили банки та установи, які співпрацювали з рф. Загалом майже 100 суб‘єктів. Зокрема, до списку санкцій увійшли ключові підприємства, компанії, іноземні партнери та окремі особи, причетні до підтримки військової машини рф, фінансових махінацій і порушення санкційних режимів.

«Ветеранський спорт». У «Дії» У «Дії» запустили нову програму для ветеранів «Ветеранський спорт», яка передбачає можливість отримати 1500 грн щоквартально на заняття спортом. Для цього достатньо мати код платника податків і підтверджений статус у реєстрі ветеранів. Посвідчення в Дії не обов’язкове.

Очікування бізнесу щодо курсу. Девальваційні настрої бізнесу Девальваційні настрої бізнесу погіршилися . Станом на четвертий квартал 2024 року бізнес очікував на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 44,42 грн/долар. У ІІІ кварталі 2024 року керівники українських підприємств очікували на курс через 12 місяців 43.72 грн/дол. США.

Також керівники українських підприємств прогнозують зростання зарплат у найближчі 12 місяців. Оцінки підвищилися після паузи.

Ліміти на банківські перекази. Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова пояснила , що ліміти на вихідні перекази торкнуться незначної кількості клієнтів банків. «Тобто якщо, наприклад, ваша зарплатна картка в цьому банку, і банк бачить, що ваші всі надходження — це надходження від вашого роботодавця у вигляді заробітної платні і накопичення також з цих доходів, і ця сума перевищує 100 тисяч гривень або навіть 400 тисяч гривень за певний період часу, вони не будуть мати до вас ніяких запитань і не будуть вас ніяким чином обмежувати», — пояснила Рожкова.

За словами Рожкової, банки можуть зупиняти операції клієнтів у разі надходжень великих сум коштів на рахунки клієнтів. Вони вимагають пояснень і документів для підтвердження. Обмеження стосуються тих підприємців, які намагаються оптимізувати власне оподаткування, намагаються заробити більше, а віддати менше.

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