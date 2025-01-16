Рада підтримала скасування права орендарів на позаконкурентний викуп майна — Finance.ua

Рада підтримала скасування права орендарів на позаконкурентний викуп майна Сьогодні 16:17 — Казна та Політика

Рада підтримала скасування права орендарів на позаконкурентний викуп майна

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт № 12 230, який має на меті усунути корупційні ризики та підвищити ефективність управління активами. «За» — 275 депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Основні положення законопроєкту:

скасування права на позаконкурентний викуп — згідно з чинним законодавством, орендарі, які здійснили поліпшення майна більш як на 25% його ринкової вартості, мають право викупити його без аукціону. Новий законопроєкт скасовує цю можливість;

пріоритет орендарів на аукціоні — орендарі, які провели поліпшення, матимуть переважне право на придбання майна, але тільки через відкритий аукціон;

відкритість процесу — усі об’єкти виставлятимуться на приватизацію через систему «Прозорро.Продажі»;

перехідний період — орендарі, які вже розпочали процедуру викупу, матимуть рік на її завершення.

Як пояснюють ініціатори проєкту, позаконкурентний викуп часто використовується для заниження вартості майна. З 2019 року до серпня 2024 року в Україні через викуп приватизовано 36,47% комунальних об’єктів, що принесло бюджету лише 944,78 млн грн із 3,77 млрд грн загальних надходжень. Потенційні втрати через непрозорість оцінюються у 582,93 млн грн.

Зазначається, що нові правила сприятимуть зниженню корупції, залученню добросовісних інвесторів і зростанню доходів місцевих бюджетів. Це дозволить направити більше коштів на соціальні та інфраструктурні проєкти, а також забезпечити економічний розвиток громад.

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