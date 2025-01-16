Ціни на «автоцивілку» в Україні зросли в середньому від 70% до 100% — Finance.ua

Ціни на «автоцивілку» в Україні зросли в середньому від 70% до 100% Сьогодні 10:33 — Страхування

Ціни на «автоцивілку» в Україні зросли в середньому від 70% до 100%

Ціни на поліси обов’язкового страхування автоцивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів («автоцивілка», ОСЦПВ ) після набуття чинності новим законом з 1 січня 2025 року, зросли в середньому від 70% до 100%.

Про це свідчать дані опитування провідних страхових компаній на цьому ринку, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Так, за словами радника голови правління НАСК «Оранта» Олени Машари, вартість «автоцивілки» як у компанії, так і загалом по ринку зросла в середньому на 80−90% порівняно з попереднім роком. Однак, якщо врахувати поліси з нульовою франшизою, то підвищення страхових платежів становить приблизно 50%.

При цьому вона наголосила, що це зростання не є рівномірним, оскільки зараз страховики отримали можливість сегментувати ринок гнучкіше і детальніше, ніж раніше, коли діяло цінове регулювання. Наприклад, у компанії «Оранта» збитковість договорів ОСЦПВ, укладених на електромобілі, була в кілька разів вищою, ніж в інших типах транспортних засобів. Як наслідок, підвищення вартості страхових платежів для цього сегмента є більш суттєвим, ніж для решти видів транспорту.

У СК «Європейський страховий альянс» вартість «автоцивілки» збільшилася від 70% до 110% і визначається залежно від типу авто, місця реєстрації (проживання) власника транспортного засобу (ТЗ), зазначає начальник відділу продукт-менеджменту моторних ризиків компанії Віталій Базик.

У СК VUSO це зростання становило 80−100%, що зумовлено вагомими змінами в умовах страхування, зокрема значним підвищенням страхових лімітів на виплати потерпілим.

«Нові ліміти надають змогу забезпечити нашим клієнтам суттєво більший захист у разі ДТП, покриваючи збитки, які раніше могли перевищувати межі попередньої суми покриття», — зазначили в компанії.

Своєю чергою в СК «Експрес Страхування» зазначили, що вартість їхніх полісів ОСЦПВ зросла в середньому на 70−75%, що зумовлено новими вимогами законодавства, що передбачають збільшення страхових сум за життям і здоров’ям — з 320 тис. до 500 тис. грн, за майном — зі 160 тис. грн. до 250 тис. грн., скасування врахування зносу для ремонту авто, франшизи та ліміту за європротоколом.

На думку СК ARX, порівнювати ціни старої «автоцивілки» (до оновлення законодавства. — Ред.) і нової немає сенсу — це абсолютно різні продукти за наповненням. Це як порівнювати поїзд плацкарт і літак, адже змінилися умови врегулювання, відшкодування вартості складових частин і деталей авто здійснюватиметься без вирахування зношення, і всі страховики-учасники мають долучитися до прямого врегулювання, пояснюють у компанії. При цьому страховик уточнив, що загалом вартість його поліса варіюється в діапазоні 3500−6000 грн, залежно від віку водія і ТЗ, а також від типу автомобіля і регіону реєстрації.

Що стосується середньої ціни на цю страховку, то в СК «Експрес Страхування» для легкових авто із об’ємом двигуна до 1600 см³ ціна полісів ОСЦПВ коливається в межах 2,2−5,6 тис. грн.

«Ми продовжуватимемо аналізувати динаміку витрат на врегулювання збитків і за необхідності коригувати тарифи для певних категорій клієнтів», — підкреслили в компанії.

У СК ARX вартість «автоцивілки» для автомобіля В1 1988 року випуску, Київ, вік власника 50−55 років становить 3243 грн (мінімальна), а для автомобіля В4 2020 року випуску, Київ, вік власника 18−22 років — 12 771 грн (максимальна). При цьому середній платіж за полісами, укладеними на нових умовах, за першу декаду січня становить 3520 грн.

Згідно з даними СК VUSO, у них середня вартість поліса ОСЦПВ на сьогодні становить близько 4 тис. грн. Щодо мінімальної ціни, то вона становить 500 грн для транспортного засобу типу «мотоцикл» і 50 тис. для автобуса, зареєстрованого в Києві.

За словами Машари, за перші дні 2025 року середня вартість «автоцивілки» в «Оранті» становила 2375 грн, що дещо нижче початкових очікувань компанії.

«Це пов’язано з тим, що до страхового ринку долучився новий сегмент клієнтів — учасники бойових дій та інші пільгові категорії автовласників, які раніше мали право не укладати договори ОСЦПВ. До 2025 року наслідки ДТП за їхньою участю компенсувалися за рахунок коштів Фонду захисту постраждалих МТСБУ, а тепер, згідно з новим законом „Про ОСЦПВ“, такі особи мають укладати договори страхування зі знижкою 50% від страхового платежу», — зазначила експертка.

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При цьому вона наголосила, що наразі вже укладено майже 5 тисяч договорів із новими клієнтами, а середня вартість пільгового поліса становить 1440 грн.

Відповідаючи на запитання, що найбільше впливає на ціну, всі компанії зазначили, що це тип ТЗ (легкове авто, електрокар, вантажний, автобус тощо) та його підтип (об'єм двигуна, вантажопідйомність), сфера використання (надання платних послуг з перевезення чи ні), термін дії договору страхування та чи має страхувальник право на пільгу.

Важливим фактором є регіон експлуатації ТЗ: у містах з високою інтенсивністю дорожнього руху, таких як Київ, премії значно вищі, ніж у більш спокійних регіонах. Крім того, зараз страховики почали більш активно враховувати вік і стаж водіїв, допущених до керування ТЗ, характер експлуатації авто. В ARX додали, що компанія давно ввела додатковий коефіцієнт.

«Наприклад, у нас водій 45−50 років отримає зовсім іншу ціну, ніж водій, якому 18 років, навіть якщо вони мають однакову марку авто в Києві», — пояснили в компанії, уточнивши, що такий фактор, як історія збитковості (наявність ДТП), не впливає на вартість поліса.

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