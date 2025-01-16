Неякісний одяг для ЗСУ: до суду передали справу Гринкевича на понад 1 мільярд — Finance.ua

Неякісний одяг для ЗСУ: до суду передали справу Гринкевича на понад 1 мільярд Сьогодні 19:45 — Кримінал

Неякісний одяг для ЗСУ: до суду передали справу Гринкевича на понад 1 мільярд, Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо львівського бізнесмена та членів злочинної організації, які постачали неякісний військовий одяг для потреб Збройних Сил України на понад 1 млрд гривень. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Курував оборудку підприємець зі Львова, який залучив до неї свого сина та інших осіб. Підконтрольні їм компанії уклали у 2023 році договори з Міноборони на постачання військового одягу на суму понад 1,8 млрд грн.

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Протягом 2023 року за зазначеними договорами Міноборони отримало одягу на суму майже 1,2 млрд грн.

Поставлене майно, відповідно до висновків експертиз, не відповідало технічним вимогам договорів через свою низьку якість та не могло використовуватися за своїм цільовим призначенням. Через це збитки держави склали 1 млрд 167 млн гривень.

ДБР затримало членів злочинної організації та повідомило їм про підозри. Їм було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Одного з фігурантів оголошено в міжнародний розшук.

Організатор оборудки та його поплічники обвинувачуються у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участі в ній, шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом (ст. 255, ст. 190, ст. 209 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

З метою відшкодування заподіяних збитків ДБР вжито заходів щодо виявлення та накладення арештів на майно підозрюваних.

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Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, що до суду вже направлено обвинувальний акт відносно цього бізнесмена. Його обвинувачують у пропозиції 500 тисяч доларів США хабаря одному із керівників Головного слідчого управління ДБР.

Гроші призначались за сприяння у поверненні вилученого майна, а також за закриття кримінального провадження, яке наразі передано до суду.

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