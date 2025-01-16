Рада змінила умови розподілу коштів на інвестиційні проєкти — Finance.ua

Рада змінила умови розподілу коштів на інвестиційні проєкти
Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 12 245, що змінює систему розподілу капітальних видатків.
Про це повідомила голова бюджетного комітету, нардеп Роксолана Підласа.
«Верховна Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу № 12 245. Це маяк МВФ», — написала Підласа у Facebook.
«Створюється умовно загальний фонд публічних інвестицій, який буде розподілятися „Стратегічною інвестиційною радою в Уряді“ (зараз це і є по складу таке саме, як і уряд). Тобто всі видатки типу: дорожній фонд, і фонд поводження з радіоактивними відходами, фонд розвитку водного господарства, фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації, фонд внутрішніх водних шляхів і ще багато субвенцій — все буде тепер в цьому „фонді фондів“, а потім уряд їх розподіляє», — додав депутат Верховної Ради від фракції «Голос» Ярослав Железняк.
З її слів, нововведення наступні:
- пріоритезація більшості капітальних видатків на рівні уряду і концентрація фінансового ресурсу на найбільш важливих проектах, а не розпорошення по сотнях обʼєктів в десятках розпорядників бюджетних коштів,
- відбір проектів за єдиними правилами і критеріями, а не окремі процедури для кожного фонду чи субвенції,
- фінансування з бюджету лише тих обʼєктів, які пройшли оцінки і визнані такими, які можна і потрібно реалізувати (що усуває персональний політичний вплив на розподіл коштів),
- наявність єдиного портфелю інвестиційних проектів, які можна пропонувати до фінансування міжнародним донорам,
- відображення процесу прийняття рішень щодо публічних інвестиційних проектів та досягнутих результатів онлайн.
Також, зі слів Підласої, врахували кілька важливих правок:
- 620 — відновлення штрафів недобросовісним постачальникам за затримку поставок зброї на фронт;
- 475 — розширення кола суб’єктів, які можуть претендувати на молодіжні гранти (більша конкуренція — кращі проекти);
- 536 — зняли питання погашення боргів місцевих бюджетів 2008—2009 років перед державним бюджетом, яке було в І читанні.
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