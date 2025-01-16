Рада змінила умови розподілу коштів на інвестиційні проєкти — Finance.ua

Рада змінила умови розподілу коштів на інвестиційні проєкти Сьогодні 15:14 — Казна та Політика

Рада змінила умови розподілу коштів на інвестиційні проєкти

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 12 245, що змінює систему розподілу капітальних видатків.

Про це повідомила голова бюджетного комітету, нардеп Роксолана Підласа.

«Верховна Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу № 12 245. Це маяк МВФ», — написала Підласа у Facebook.

«Створюється умовно загальний фонд публічних інвестицій, який буде розподілятися „Стратегічною інвестиційною радою в Уряді“ (зараз це і є по складу таке саме, як і уряд). Тобто всі видатки типу: дорожній фонд, і фонд поводження з радіоактивними відходами, фонд розвитку водного господарства, фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації, фонд внутрішніх водних шляхів і ще багато субвенцій — все буде тепер в цьому „фонді фондів“, а потім уряд їх розподіляє», — додав депутат Верховної Ради від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

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З її слів, нововведення наступні:

пріоритезація більшості капітальних видатків на рівні уряду і концентрація фінансового ресурсу на найбільш важливих проектах, а не розпорошення по сотнях обʼєктів в десятках розпорядників бюджетних коштів,

відбір проектів за єдиними правилами і критеріями, а не окремі процедури для кожного фонду чи субвенції,

фінансування з бюджету лише тих обʼєктів, які пройшли оцінки і визнані такими, які можна і потрібно реалізувати (що усуває персональний політичний вплив на розподіл коштів),

наявність єдиного портфелю інвестиційних проектів, які можна пропонувати до фінансування міжнародним донорам,

відображення процесу прийняття рішень щодо публічних інвестиційних проектів та досягнутих результатів онлайн.

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Також, зі слів Підласої, врахували кілька важливих правок:

620 — відновлення штрафів недобросовісним постачальникам за затримку поставок зброї на фронт;

475 — розширення кола суб’єктів, які можуть претендувати на молодіжні гранти (більша конкуренція — кращі проекти);

536 — зняли питання погашення боргів місцевих бюджетів 2008—2009 років перед державним бюджетом, яке було в І читанні.

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