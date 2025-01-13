Мінекономіки має намір збільшити фінансування «інвестнянь» — Finance.ua

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Мінекономіки має намір збільшити фінансування «інвестнянь»

Фондовий ринок
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Мінекономіки має намір збільшити фінансування «інвестнянь»
Мінекономіки має намір збільшити фінансування «інвестнянь»
Міністерство економіки 2025 року має намір збільшити фінансування проєктів інвестиційних нянь і надати його десяткові нових проєктів, вважає заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.
«Перші успішні угоди показують іншим інвесторам — і українським, і зарубіжним — що можна вкладати гроші в Україну вже зараз, не чекаючи закінчення війни», — констатував він в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».
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Відповідаючи на запитання про перші проєкти за програмою «інвестнянь» — «Астарта» і «Буковель», Телюпа наголосив, що ці об’єкти — приклад ефективної співпраці держави і великого бізнесу.
«Майже всі наші програми спрямовані на підтримку малого і середнього бізнесу, що логічно — великий бізнес ефективніший і має більше власних інвестиційних можливостей. Але держава готова підтримати й великі проєкти з інвестиціями від 12 мільйонів євро», — пояснив Телюпа.
За його словами, загалом на підтримку бізнесу за програмами Мінекономіки у 2024 році було виділено 40 млрд грн на рік, що є майже єдиними витратами на розвиток у бюджеті, які дають високий мультиплікативний ефект.
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Як повідомлялося, 4 жовтня Кабмін схвалив укладення інвестдоговору з гірськолижним курортом «Буковель» і компанією «Аквапарк» про реалізацію інвестпроєкту зі значними інвестиціями «Аквапарк».
За даними Мінекономіки, завдяки реалізації проєкту буде створено щонайменше 82 робочих місця, а щомісячні податкові надходження до бюджету становитимуть 469,78 тис. грн.
Згідно з інформацією на сайті Bukovel Invest, аквапарк площею 18 тис. кв. м буде виконано в дизайн-концепції мультфільму «Мавка». Інфраструктура аквапарку включає 10 водних гірок, зону СПА з дев’ятьма саунами, фудкорти. За інформацією буковельського апарт-готелю Shelter, відкриття аквапарку очікується наприкінці 2024 року.
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Того ж дня було схвалено підписання інвестиційного договору для отримання компенсації від держави за вкладення значних інвестицій з агропромисловим холдингом «Астарта» та його структурним підрозділом «Астарта Агро Протеїн» для створення заводу з переробки соєвого шроту продуктивністю 500 тонн/добу в Полтавській області. Агрохолдинг інвестує понад EUR76 млн у придбання обладнання та технологій і створить 110 нових робочих місць.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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