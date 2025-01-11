Прямі іноземні інвестиції в Україну скоротилися на 14% за 11 місяців 2024 року — Finance.ua
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Прямі іноземні інвестиції в Україну скоротилися на 14% за 11 місяців 2024 року

Казна та Політика
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Прямі іноземні інвестиції в Україну скоротилися на 14% за 11 місяців 2024 року
Прямі іноземні інвестиції в Україну скоротилися на 14% за 11 місяців 2024 року
За 11 місяців 2024 року приплив прямих іноземних інвестицій (ПІІ) до України склав $3,98 млрд, що на 14% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомив голова парламентського комітету з податків і фінансів Данило Гетманцев.
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Чистий приплив ПІІ (з урахуванням виведених інвестицій) зменшився на 19% і становив $3,64 млрд.
Основна частка ПІІ — 64% - припадає на реінвестований прибуток іноземних компаній, які працюють в Україні. Для порівняння, за весь 2023 рік реінвестований прибуток складав 75% від загального обсягу ПІІ.
Послаблення на репатріацію нових дивідендів, запроваджене НБУ в травні 2024 року, частково вплинуло на зменшення інвестицій.
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Гетманцев зазначив, що скорочення обсягу прямих іноземних інвестицій, а також низький рівень нових (greenfield) проєктів є негативною тенденцією для економіки країни.
«Навіть за всіх обмежень, пов’язаних із повномасштабною війною, що триває третій рік, уряд повинен показати більший результат у залученні іноземних інвесторів, що життєво необхідно як для макрофінансової стійкості, так і для прискорення економічного зростання у довгостроковій перспективі», — написав Гетманцев.
Нагадаємо, у 2024 році українці інвестували в ОВДП рекордний обсяг коштів — 639,5 млрд грн.
Це на понад 73 млрд грн більше, ніж за 2023 рік, що свідчить про зростання інтересу українців до ОВДП.
За матеріалами:
Finance.ua
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