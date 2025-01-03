У 2024 році українці інвестували в ОВДП рекордний обсяг коштів — Finance.ua
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У 2024 році українці інвестували в ОВДП рекордний обсяг коштів

Казна та Політика
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У 2024 році українці інвестували в ОВДП рекордний обсяг коштів
У 2024 році українці інвестували в ОВДП рекордний обсяг коштів
У 2024 році українці інвестували в ОВДП рекордний обсяг коштів — 639,5 млрд грн.
Про це повідомило Мінекономіки.
Це на понад 73 млрд грн більше, ніж за 2023 рік, що свідчить про зростання інтересу українців до ОВДП.
Станом на 30 грудня 2024 року у власності українців перебувають зобов’язання на загальну суму 1,84 трлн грн.
Ці витрати забезпечують Сили оборони всім необхідним і спрямовуються на закупівлю зброї, набоїв, дронів, одягу, харчування, медикаментів.
Військові облігації є найбільш привабливим інвестиційним інструментом в Україні. Відсоткова ставка перевищує інфляційні очікування і дає можливість отримати доступ, гарантований державою.

Якщо у вас є ОВДП чи інші фінактиви: як це впливає на субсидії

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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