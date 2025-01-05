Фонди прямих інвестицій скоротили виплати інвесторам удвічі у 2024 році — Finance.ua

Фонди прямих інвестицій скоротили виплати інвесторам удвічі у 2024 році Сьогодні 22:32 — Казна та Політика

Фонди прямих інвестицій скоротили виплати інвесторам удвічі у 2024 році

Фонди прямих інвестицій у 2024 році отримали лише половину вартості від продажу своїх активів порівняно зі звичайними показниками. Виплати інвесторам скорочуються третій рік поспіль.

Про це пише Financial Times.

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Зазвичай за рік фонди продають 20% своїх інвестицій, але керівники галузі прогнозують, що грошові виплати за рік складуть приблизно половину цього показника.

За останні три роки фонди недодали своїм інвесторам близько 400 млрд дол. дивідендів у порівнянні зі звичайними середніми показниками.

Наслідки для інвесторів та компаній

Ці дані підкреслюють зростання тиску на компанії, які змушені шукати способи повернення коштів інвесторам, у тому числі шляхом виходу з інвестицій у наступному році.

Фірми намагаються укладати угоди за привабливими цінами з початку 2022 року, коли зростання процентних ставок призвело до різкого зростання вартості фінансування та падіння корпоративних оцінок.

Економічна Правда За матеріалами:

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