Фонди прямих інвестицій скоротили виплати інвесторам удвічі у 2024 році — Finance.ua
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Фонди прямих інвестицій скоротили виплати інвесторам удвічі у 2024 році

Казна та Політика
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Фонди прямих інвестицій скоротили виплати інвесторам удвічі у 2024 році
Фонди прямих інвестицій скоротили виплати інвесторам удвічі у 2024 році
Фонди прямих інвестицій у 2024 році отримали лише половину вартості від продажу своїх активів порівняно зі звичайними показниками. Виплати інвесторам скорочуються третій рік поспіль.
Про це пише Financial Times.
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Зазвичай за рік фонди продають 20% своїх інвестицій, але керівники галузі прогнозують, що грошові виплати за рік складуть приблизно половину цього показника.
За останні три роки фонди недодали своїм інвесторам близько 400 млрд дол. дивідендів у порівнянні зі звичайними середніми показниками.

Наслідки для інвесторів та компаній

Ці дані підкреслюють зростання тиску на компанії, які змушені шукати способи повернення коштів інвесторам, у тому числі шляхом виходу з інвестицій у наступному році.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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