ТОП-3 міфи про інвестування, які заважають досягти фінансової незалежності — Finance.ua

ТОП-3 міфи про інвестування, які заважають досягти фінансової незалежності
Інвестування може здаватися чимось недосяжним для багатьох, але насправді це доступно кожному.
Про головні міфи, які заважають зробити перший крок до фінансової незалежності, розповідає Catboss.
ТОП-3 міфи про інвестування
1. Інвестиції — це тільки для багатих. Це одна з найбільших помилок. Для того, щоб почати інвестувати, не потрібно мати великий капітал.
Наприклад, для купівлі пайових інвестиційних фондів (ПІФів) достатньо всього 5−15 тисяч гривень.
Багато брокерів навіть не встановлюють мінімального порогу для старту, що робить інвестування доступним для більшості.
2. Інвестування — це занадто ризиковано. Так, інвестування має ризики, але правильний вибір інструментів може значно знизити ці ризики.
Наприклад, депозити в банках зазвичай страхуються державою, а інвестиції в перевірені активи, такі як державні облігації чи надійні компанії, забезпечують більшу стабільність і менш ймовірні втрати.
3. Без глибоких знань нічого не вийде. Розуміння базових економічних принципів і термінів, доступних в інтернеті, достатньо для старту. Головне — бажання вчитися та почати діяти.
Інвестування — це доступний інструмент для зростання фінансової стабільності та незалежності. Потрібно лише розвіяти ці міфи і зробити перший крок до досягнення фінансових цілей.
Нагадаємо, інвестиції дозволяють збільшити свої заощадження, але варто пам’ятати, що не кожна можливість гарантує дохід.
ТОП-3 напрямки, куди краще не вкладати гроші:
- нерухомість без дослідження ринку. Ринок нерухомості зазвичай вважається стабільним, але без детального аналізу та розуміння регіональної специфіки інвестиції в цю сферу можуть бути ризикованими.;
- мікрокредити та інші високоризикові фінансові інструменти. Такі інвестиції несуть значні ризики, оскільки часто залежать від нестабільних кредитних і позикових програм, що може призвести до серйозних фінансових втрат;
- товари з низькою ліквідністю. Колекційні речі, антикваріат чи інші предмети з низьким попитом можуть стати довготривалим тягарем, якщо їх неможливо вигідно продати.
Поділитися новиною