ТОП-3 міфи про інвестування, які заважають досягти фінансової незалежності — Finance.ua

ТОП-3 міфи про інвестування, які заважають досягти фінансової незалежності Сьогодні 14:12 — Особисті фінанси

ТОП-3 міфи про інвестування, які заважають досягти фінансової незалежності, Фото: freepik

Інвестування може здаватися чимось недосяжним для багатьох, але насправді це доступно кожному.

Про головні міфи, які заважають зробити перший крок до фінансової незалежності, розповідає Catboss.

ТОП-3 міфи про інвестування

1. Інвестиції — це тільки для багатих. Це одна з найбільших помилок. Для того, щоб почати інвестувати, не потрібно мати великий капітал.

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Наприклад, для купівлі пайових інвестиційних фондів (ПІФів) достатньо всього 5−15 тисяч гривень.

Багато брокерів навіть не встановлюють мінімального порогу для старту, що робить інвестування доступним для більшості.

2. Інвестування — це занадто ризиковано. Так, інвестування має ризики, але правильний вибір інструментів може значно знизити ці ризики.

Наприклад, депозити в банках зазвичай страхуються державою, а інвестиції в перевірені активи, такі як державні облігації чи надійні компанії, забезпечують більшу стабільність і менш ймовірні втрати.

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3. Без глибоких знань нічого не вийде. Розуміння базових економічних принципів і термінів, доступних в інтернеті, достатньо для старту. Головне — бажання вчитися та почати діяти.

Інвестування — це доступний інструмент для зростання фінансової стабільності та незалежності. Потрібно лише розвіяти ці міфи і зробити перший крок до досягнення фінансових цілей.

Нагадаємо, інвестиції дозволяють збільшити свої заощадження, але варто пам’ятати, що не кожна можливість гарантує дохід.

ТОП-3 напрямки, куди краще не вкладати гроші:

нерухомість без дослідження ринку. Ринок нерухомості зазвичай вважається стабільним, але без детального аналізу та розуміння регіональної специфіки інвестиції в цю сферу можуть бути ризикованими.;

Ринок нерухомості зазвичай вважається стабільним, але без детального аналізу та розуміння регіональної специфіки інвестиції в цю сферу можуть бути ризикованими.; мікрокредити та інші високоризикові фінансові інструменти. Такі інвестиції несуть значні ризики, оскільки часто залежать від нестабільних кредитних і позикових програм, що може призвести до серйозних фінансових втрат;

Такі інвестиції несуть значні ризики, оскільки часто залежать від нестабільних кредитних і позикових програм, що може призвести до серйозних фінансових втрат; товари з низькою ліквідністю. Колекційні речі, антикваріат чи інші предмети з низьким попитом можуть стати довготривалим тягарем, якщо їх неможливо вигідно продати.

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