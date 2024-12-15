Рекордний листопад: у США зафіксували найбільший приплив інвестицій за 24 роки — Finance.ua

Рекордний листопад: у США зафіксували найбільший приплив інвестицій за 24 роки Сьогодні 22:14 — Світ

Рекордний листопад: у США зафіксували найбільший приплив інвестицій за 24 роки

Інвестори вклали майже 140 млрд у фонди акцій США з моменту виборів, оскільки трейдери роблять ставку на те, що адміністрація Трампа розпочне масштабні скорочення податків і реформи, які стануть благом для Америки.

Про це пише Financial Times.

Американські фонди акцій зафіксували приплив 139,5 млрд дол з моменту перемоги Трампа 5 листопада.

Ажіотажний попит на акції зробив листопад найактивнішим місяцем з точки зору притоку інвестицій за всю історію спостережень, починаючи з 2000 року.

Індекс S&P 500, головний фондовий барометр Уолл-стріт, виріс на 5,3% з дня виборів, довівши свій ріст за цей рік до 28%.

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Менші компанії, які вважаються більш чутливими до коливань в економіці, показали ще кращі результати після виборів, а індекс Russell 2000 минулого тижня досяг рекордного рівня вперше за три роки.

Трамп планує укомплектувати свою адміністрацію фінансистами, включаючи інвестора Скотта Бессента на посаді міністра фінансів і крипто-ентузіаста Пола Аткінса на посаді голови Комісії з цінних паперів і бірж.

Новообраний президент також пообіцяв, що його уряд буде прагнути скоротити регулювання і податки в рамках програми, спрямованої на стимулювання зростання.

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Фонди, які інвестують у ринки, що розвиваються, зазнали чистого відтоку коштів у розмірі 8 млрд дол після виборів, у тому числі близько 4 млрд дол з фондів, орієнтованих на Китай.

Фонди, що інвестують у Західну Європу, втратили близько 14 млрд дол, а фонди, орієнтовані на Японію, — близько 6 млрд дол.

Європейська правда За матеріалами:

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