Рекордний листопад: у США зафіксували найбільший приплив інвестицій за 24 роки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рекордний листопад: у США зафіксували найбільший приплив інвестицій за 24 роки

Світ
43
Рекордний листопад: у США зафіксували найбільший приплив інвестицій за 24 роки
Рекордний листопад: у США зафіксували найбільший приплив інвестицій за 24 роки
Інвестори вклали майже 140 млрд у фонди акцій США з моменту виборів, оскільки трейдери роблять ставку на те, що адміністрація Трампа розпочне масштабні скорочення податків і реформи, які стануть благом для Америки.
Про це пише Financial Times.
Читайте також
Американські фонди акцій зафіксували приплив 139,5 млрд дол з моменту перемоги Трампа 5 листопада.
Ажіотажний попит на акції зробив листопад найактивнішим місяцем з точки зору притоку інвестицій за всю історію спостережень, починаючи з 2000 року.
Індекс S&P 500, головний фондовий барометр Уолл-стріт, виріс на 5,3% з дня виборів, довівши свій ріст за цей рік до 28%.
Читайте також
Менші компанії, які вважаються більш чутливими до коливань в економіці, показали ще кращі результати після виборів, а індекс Russell 2000 минулого тижня досяг рекордного рівня вперше за три роки.
Трамп планує укомплектувати свою адміністрацію фінансистами, включаючи інвестора Скотта Бессента на посаді міністра фінансів і крипто-ентузіаста Пола Аткінса на посаді голови Комісії з цінних паперів і бірж.
Новообраний президент також пообіцяв, що його уряд буде прагнути скоротити регулювання і податки в рамках програми, спрямованої на стимулювання зростання.
Читайте також
Фонди, які інвестують у ринки, що розвиваються, зазнали чистого відтоку коштів у розмірі 8 млрд дол після виборів, у тому числі близько 4 млрд дол з фондів, орієнтованих на Китай.
Фонди, що інвестують у Західну Європу, втратили близько 14 млрд дол, а фонди, орієнтовані на Японію, — близько 6 млрд дол.
За матеріалами:
Європейська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.