Список сумнівних інвестпроєктів поповнився ще 5 кейсами — Finance.ua

Список сумнівних інвестпроєктів поповнився ще 5 кейсами Сьогодні 09:15 — Фондовий ринок

Список сумнівних інвестпроєктів поповнився ще 5 кейсами

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

До списку потрапили:

НКЦПФР звертає увагу потенційних інвесторів на значні ризики, пов’язані з інвестуванням:

через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється;

осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.

Повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі « Захист прав інвесторів ».

Нагадаємо, що Finance.ua проаналізував типові помилки інвесторів, які втрачали свої вкладення, які «падали з верхівок», які вже не могли сягнути попереднього власного статусу, й на підставі цього сформулювали поради.

Інвестиції є популярним способом збільшення капіталу. Але, якщо обрати хибний напрямок, вони можуть обернутися значними фінансовими втратами. Про те, куди краще не інвестувати свої кошти, розповідаємо тут

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