Де наймолодший і найстаріший медичний персонал в ЄС (інфографіка) — Finance.ua

Де наймолодший і найстаріший медичний персонал в ЄС (інфографіка) Сьогодні 21:00

Де наймолодший і найстаріший медичний персонал в ЄС (інфографіка)

карів, і серед них понад 481 тис. були практикуючими лікарями широкого профілю. Про це йдеться у статистиці У 2022 році в ЄС було приблизно 1,83 мільйона практикуючих ліарів, і серед них понад 481 тис. були практикуючими лікарями широкого профілю. Про це йдеться у статистиці Євростату

Лікарі загальної практики (GP) надають комплексну медичну допомогу з широкого кола проблем зі здоров’ям, не обмежуючись певною медичною галуззю чи захворюванням.

Нідерланди були в авангарді, коли йдеться про співвідношення практикуючих лікарів загальної практики, з 183,4 на 100 000 осіб.

За ними йдуть Ірландія (174,1), Австрія (146,1) і Кіпр (137,7).

Португалія повідомила про високу частку лікарів загальної практики (304,3 на 100 000 жителів), однак ця цифра стосується лікарів, які мають ліцензію на практику, а не практикуючих лікарів загальної практики, що робить її неможливою для прямого порівняння.

Найнижчий коефіцієнт був зафіксований у Греції (має ліцензію на практику) — 45,8 на 100 000 жителів, за нею йдуть Болгарія (59,8), Швеція (62,2, дані 2021 року) і Словенія (68,8), за якими йдуть Угорщина (68,9).).

Де знайти наймолодший і найстаріший медичний персонал?

Що стосується віку практикуючих лікарів, то частка молодих (до 35 років) і старших спеціалістів (55 років і старше) суттєво відрізнялася в різних країнах.

Очевидно, що медична робоча сила стрімко старіє: у 2022 році 12 країн ЄС повідомили, що частка лікарів віком 55 років і старше перевищувала 40,0%.

У Німеччині була найвища частка лікарів у віці 55−64 років — 36,1%, за нею йдуть Болгарія (33,9%) і Латвія (27,4%).

В Італії — найвища частка лікарів 65 років і старше — 26,7%. У цій віковій категорії за Італією йдуть Угорщина (22,4%) та Естонія (22,3%).

Навпаки, на Мальті була найвища частка молодих лікарів — 46,1%, за нею йдуть Румунія (34,6%) і Нідерланди (29,7%).

Туристична страховка за кордон за 5 хвилин у вас на email.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.