У НБУ пояснили, кого торкнуться ліміти на банківські перекази — Finance.ua

У НБУ пояснили, кого торкнуться ліміти на банківські перекази Сьогодні 12:02 — Фінтех і Картки

У НБУ пояснили, кого торкнуться ліміти на банківські перекази, freepik

Встановлені ліміти на вихідні перекази торкнуться незначної кількості клієнтів банків. Вони спрямовані на боротьбу з тіньовим сектором.

Про це заявила перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова в інтерв’ю «Ми — Україна»

«Якщо говорити про ці обмеження, за нашими розрахунками і за підтвердженнями банків, обмеження, які встановлені, вони торкнуться менш ніж 1% громадян», — сказала вона.

За її словами, банк не буде обмежувати в здійсненні операції у разі наявності підтверджених доходів.

«Тобто якщо, наприклад, ваша зарплатна картка в цьому банку, і банк бачить, що ваші всі надходження — це надходження від вашого роботодавця у вигляді заробітної платні і накопичення також з цих доходів, і ця сума перевищує 100 тисяч гривень або навіть 400 тисяч гривень за певний період часу, вони не будуть мати до вас ніяких запитань і не будуть вас ніяким чином обмежувати», — пояснила Рожкова.

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За її словами, мета цих обмежень була продовжити боротьбу з тіньовим ринком.

Як зазначила перша заступниця голови НБУ, банки не є авангардом в цьому, і це не їхня ключова ну функція. «Але через те що вони своїми операціями пронизують абсолютно всі економічні зони, напрямки, галузі, звичайно, вони можуть сприяти цій боротьбі», — додала вона.

Рожкова нагадала, що навіть до цих обмежень існувало правило в законі про фінансовий моніторинг про те, «що все що вище ніж 400 тисяч гривень, ти маєш підтвердити, звідки ти його взяв, приніс ці гроші в банк покласти собі на рахунок, чи поповнюєш якимось іншим чином, ти маєш банку сказати, де ти це взяв».

Довідка Finance.ua:

З 1 жовтня 2024 року НБУ встановив обмеження на вихідні перекази з картки на картку (P2P) у сумі до 150 тисяч гривень на місяць. Цей ліміт діятиме до 1 квітня 2025 року. У грудні найбільші банки підписали меморандум щодо зниження лімітів на перекази. Меморандум поширює обмеження і на перекази через систему IBAN.

Банки не встановлюватимуть ліміти на операції клієнтів із підтвердженими джерелами доходів (зокрема зарплатних клієнтів та інших клієнтів із підтвердженими доходами), а також волонтерів.

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Якщо документально підтвердженого доходу немає, то банки зобов’язуються встановити ліміти (поширюватимуться на перекази за реквізитами IBAN) на операції:

за клієнтами «високого» рівня ризику встановлювати ліміт у сумі до 50 тисяч гривень на місяць;

за клієнтами «середнього» і «низького» рівня ризику:

— з 1 лютого 2025 року — у сумі до 150 тисяч гривень на місяць;

— з 1 червня 2025 року — у сумі до 100 тисяч гривень на місяць.

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