У НБУ назвали підстави для зупинки банківських операцій — Finance.ua

У НБУ назвали підстави для зупинки банківських операцій Сьогодні 10:12

У НБУ назвали підстави для зупинки банківських операцій

Банки можуть зупиняти операції клієнтів у разі надходжень великих сум коштів на рахунки клієнтів. Вони вимагають пояснень і документів для підтвердження.

Про це заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Як зазначила Рожкова, обмеження стосуються тих підприємців чи тих гравців реального сектору економіки, які намагаються оптимізувати власне оподаткування, намагаються заробити більше, а віддати менше.

За її словами, ці підприємці створюють ФОПи, але не відкривають рахунок ФОПу, а користуються рахунком фізичної особи.

«Потім на цей рахунок фізичної особи починають приходити якісь гроші, і банк не розуміє, звідки. Якщо ти або ніде не працюєш, або там працюєш і в тебе офіційна зарплата мінімальна, в таких випадках банки дійсно зупиняють операції і вимагають пояснень і підтвердних документів», — сказала вона.

Рожкова зазначила, що це «постійна життєва історія».

«Так бізнесмен намагається заробити більше, і менше витратитися, так щоб мати більший прибуток, а держава хоче аби бізнесмен або бізнес та поділився до того рівня, до якого держава вважає, що він мусить поділитися. І в цьому постійний пошук справедливості. Так, це правда, але знаєте, мені здається що зараз особливо зараз не час для пошуку справедливості», — заявила перша заступниця голови НБУ.

За її словами, зараз, коли ми маємо дуже великий дефіцит бюджету, спричинений тим, що шалені обсяги грошей йдуть на підтримку нашої обороноздатності, «мені здається, нам всім варто зупинитись та почати сплачувати податки так, як це потрібно».

«І можливо, це в свою чергу розширить податкову базу, і колись в перспективі ми прийдемо до того, що держава почне не знижувати податкове навантаження», — сказала Рожкова.

Нагадаємо, раніше НБУ спростував інформацію про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки за часте зняття готівки. У НБУ заявили, що банки продовжують проводити перевірку своїх клієнтів виключно в рамках законодавства з питань фінансового моніторингу, застосовуючи ризик-орієнтований підхід.

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