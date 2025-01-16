Нараховував виплати військовим, які не виконували бойових завдань: начальник штабу отримав підозру — Finance.ua
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Нараховував виплати військовим, які не виконували бойових завдань: начальник штабу отримав підозру

Кримінал
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Нараховував виплати військовим, які не виконували бойових завдань: начальник штабу отримав підозру
Нараховував виплати військовим, які не виконували бойових завдань: начальник штабу отримав підозру, Фото: dbr.gov.ua
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику штабу одного з військових підрозділів на Миколаївщині, який допустив безпідставне нараховування доплат військовим, які не брали участі у бойових діях.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
У червні 2024 року посадовець доручив займатись нарахуванням виплат підлеглому без достатнього фахового досвіду. Останній, своєю чергою, оформив побратимам винагороду, яка призначається лише у разі безпосередньої участі у бойових діях. Посадовець не перевірив дії підлеглого та погодив документи про нарахування грошей.
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Загальна сума встановлених збитків державі становить понад 4,3 млн гривень.
Начальник штабу підозрюється у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).
Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.
За матеріалами:
Finance.ua
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