Нараховував виплати військовим, які не виконували бойових завдань: начальник штабу отримав підозру — Finance.ua

Нараховував виплати військовим, які не виконували бойових завдань: начальник штабу отримав підозру Сьогодні 20:41 — Кримінал

Нараховував виплати військовим, які не виконували бойових завдань: начальник штабу отримав підозру, Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику штабу одного з військових підрозділів на Миколаївщині, який допустив безпідставне нараховування доплат військовим, які не брали участі у бойових діях.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У червні 2024 року посадовець доручив займатись нарахуванням виплат підлеглому без достатнього фахового досвіду. Останній, своєю чергою, оформив побратимам винагороду, яка призначається лише у разі безпосередньої участі у бойових діях. Посадовець не перевірив дії підлеглого та погодив документи про нарахування грошей.

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Загальна сума встановлених збитків державі становить понад 4,3 млн гривень.

Начальник штабу підозрюється у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

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