День фінансів: податки для ФОПів, найприбутковіші банки України, коливання курсу валют — Finance.ua

День фінансів: податки для ФОПів, найприбутковіші банки України, коливання курсу валют Сьогодні 17:45

Понеділок, 17 березня. Куди падає гривня та чи справді ФОПам готують нові податки.

10 найприбутковіших банки України. За За даними Опендатабот, 10 банків в Україні заробили понад 267 млрд грн у 2024 році. Їхні доходи зросли на 14% за рік. До топу потрапили 5 державних банків, 3 з іноземним капіталом та 2 з приватним. Найбільший приріст прибутку за рік продемонстрував Ощадбанк — у 3 рази.

Підвищення податків для ФОПів. Міністерство фінансів Міністерство фінансів заявило , що не планує підвищення податків для ФОПів. «Анонімні Телеграм-канали поширили інформацію та клікбейтні заголовки, що Мінфін вже планує підвищення податків для ФОП. Така інформація не відповідає дійсності та має маніпулятивний характер», — наголосили у Мінфіні.

Відмітимо, що за даними ДПС, за підсумками 2024 року українські ФОПи 1, 2 та 3 груп спрощеної системи оподаткування сумарно сплатили 55,14 млрд грн.

Коливання курсу валют на міжнародних ринках. За За словами члена Ради Національного банку України Василя Фурмана, з доларом та євро все буде добре. Коливання курсу долара до євро на міжнародних ринках не повинні бути приводом для того, щоб продавати ці валюти.

Ситуація на українському валютному ринку цього тижня залишиться дуже непростою, але досить позитивною для гривні. Детальніше про курс валют на тиждень — дивіться у традиційному експрес-прогнозі від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва:

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Повномасштабне вторгнення росії в Україну завдало нищівного удару по економіці та інфраструктурі й спричинило масштабні екологічні проблеми. Одним з ефективних інструментів залучення фінансування на екопроєкти в Україні можуть стати «зелені» облігації. У новій статті розповідаємо, що таке «зелені» облігації та чому їхнє активне впровадження може допомогти у розвитку держави:

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