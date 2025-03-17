НКЦПФР виявила ще 5 ненадійних інвестиційних проєктів — Finance.ua

НКЦПФР виявила ще 5 ненадійних інвестиційних проєктів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів.
Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.
Список було доповнено такими проєктами:
Наразі в списку Комісії вже понад 400 сумнівних проєктів. Список за посиланням.
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Нагадаємо, про 10 основних ознак, які можуть свідчити про ненадійність інвестпроєкту:
1. Великий відсоток гарантованої дохідності.
2. Відсутність дозволів та ліцензій.
3. Агресивний маркетинг.
4. Відсутність фізичного офісу.
5. Відсутність реєстрації в країні залучення інвестицій.
6. Відсутня акредитація інвестора.
7. Підозрілі або неперевірені біографії менеджерів.
8. Відсутність підписаних документів.
9. Настійлива пропозиція залучати друзів.
10. Приховування права власності.
Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків розширює інструменти для інвестування в Україні. Один із таких — індивідуальні інвестиційні рахунки. Комісія планує впровадити нові механізми та інструменти, які вже давно існують для іноземних інвесторів, але ще не застосовуються в Україні.
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