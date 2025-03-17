НКЦПФР виявила ще 5 ненадійних інвестиційних проєктів — Finance.ua

НКЦПФР виявила ще 5 ненадійних інвестиційних проєктів Сьогодні 09:15 — Фондовий ринок

НКЦПФР виявила ще 5 ненадійних інвестиційних проєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів.

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Список було доповнено такими проєктами:

Наразі в списку Комісії вже понад 400 сумнівних проєктів. Список за посиланням

Нагадаємо, про 10 основних ознак , які можуть свідчити про ненадійність інвестпроєкту:

1. Великий відсоток гарантованої дохідності.

2. Відсутність дозволів та ліцензій.

3. Агресивний маркетинг.

4. Відсутність фізичного офісу.

5. Відсутність реєстрації в країні залучення інвестицій.

6. Відсутня акредитація інвестора.

7. Підозрілі або неперевірені біографії менеджерів.

8. Відсутність підписаних документів.

9. Настійлива пропозиція залучати друзів.

10. Приховування права власності.

Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків розширює інструменти для інвестування в Україні. Один із таких — індивідуальні інвестиційні рахунки. Комісія планує впровадити нові механізми та інструменти, які вже давно існують для іноземних інвесторів, але ще не застосовуються в Україні.

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