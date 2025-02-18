До списку ненадійних інвестпроєктів внесли ще низку кейсів — Finance.ua

До списку ненадійних інвестпроєктів внесли ще низку кейсів Сьогодні 16:33 — Фондовий ринок

До списку ненадійних інвестпроєктів внесли ще низку кейсів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 6 кейсів.

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

У список потрапили:

Наразі у списку Комісії вже понад 400 SCAM-проєктів. Переглянути перелік можна за посиланням

10 основних ознак, які можуть свідчити про ненадійність інвестпроєкту:

1. Великий відсоток гарантованої дохідності. Організатори проєкту пропонують надприбутки, які в рази більші від середньої процентної ставки банків за депозитами. Йдеться про 100% і більше річних.

2. Відсутність дозволів та ліцензій. Іноді інвестору показують «ліцензії» від закордонних сумнівних організацій або ж «ліцензії» від регуляторів в екзотичних країнах.

3. Агресивний маркетинг. Масштабна, яскрава, багатообіцяюча реклама. Ґрунтується на емоціях, а не раціональних доводах. Важливо не піддаватися великій кількості позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендаціям відомих блогерів та медіа-персон.

4. Відсутність фізичного офісу. Виключно онлайн комунікації та відсутність ідентифікованих співробітників, юридичного відділу, бухгалтерії, суміжних служб. Укладання угод без фізичної присутності, особистого підпису чи ЕЦП та звірки документів.

5. Відсутність реєстрації в країні залучення інвестицій. Контактні юридичні особи та бенефіціари, як правило, є резидентами таких країн, як Сейшельські острови, ОАЕ, Британські Віргінські острови, Сент-Вінсент і Гренадини, республіки Вануату, країн з офшорними зонами, пільговими митними чи реєстраційними умовами.

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6. Відсутня акредитація інвестора. Відсутність перевірки фінансового стану інвестора, його кредитної історії та іншого. Відсутність проходження будь-якої процедури KYC.

7. Підозрілі або неперевірені біографії менеджерів. Закритість інформації про керівників проєкту, відповідальних за юридичне, фінансове, бухгалтерське супроводження. Розмиті та юридично нечіткі назви посад номінальних керівників, які фігурують в рекламі. Такі особи можуть бути найманими акторами.

8. Відсутність підписаних документів. Укладання фінансових договорів вимагає персоніфікації підписантів, особистого підпису, наявності копії документів угоди в кількох екземплярах, підписаних за допомогою ЄЦП фізично.

9. Настійлива пропозиція залучати друзів. Це поширена практика скам-проєктів. Сумнівні проєкти пропонують отримання додаткових бонусів та доходів у разі залучення в проєкт нових осіб, зокрема через підключення засобами свого реферального коду.

10. Приховування права власності. Відсутність будь-яких документів, які можуть підтвердити право власності особи на активи чи їхню частку, в які теоретично інвестує скам-проєкт. Відсутність звітів щодо операцій, діяльності, результатів в управлінні проєктом, активами інвестора.

«Якщо ви маєте інформацію щодо потенційно фіктивних дій на фінансовому ринку просимо повідомляти до Комісії на еmail: md@nsssmc.gov.ua », — додали в НКЦПФР.

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