Скільки податків заплатили ФОПи у 2024 році — Finance.ua

Скільки податків заплатили ФОПи у 2024 році Сьогодні 16:06 — Казна та Політика

Скільки податків заплатили ФОПи у 2024 році

Обсяги сплати єдиного податку фізичними особами-підприємцями у 2024 році становили 55 млрд грн, перевершивши надходження за довоєнний 2021 рік на 59%.

Про це Державна податкова служба повідомила у коментарі ЕП.

Так, за даними податкової, за підсумками 2024 року українські ФОПи 1, 2 та 3 груп спрощеної системи оподаткування сумарно сплатили 55,14 млрд грн. З цієї суми:

633,38 млн сплатили ФОПи першої групи;

9,57 млрд грн ФОПи другої групи;

44,94 млрд грн ФОПи, які перебувають на третій групі спрощеної системи оподаткування (з них 1,014 млрд грн заплатили ті, які є платниками ПДВ, а 43,92 млрд грн — неплатники ПДВ).

Читайте також: Що змінюється для ФОП у 2025 році

Найбільші відрахування єдиного податку зробили ФОПи, зареєстровані у Києві (12,24 млрд грн), Львівській (5,09 млрд грн) та Дніпропетровській (4,69 млрд грн) областях.

Цікаво, що у 2021 році на другому місці за обсягом надходження єдиного податку була не Львівська, а Харківська область, до бюджетів якої тоді надійшло 3,16 млрд грн.

Інфографіка: ЕП

У більшості областей України за час великої війни зросли обсяги єдиного податку, який ФОПи перерахували до бюджету. Проте у кількох регіонах ці обсяги скоротилися. Зокрема, у Донецькій області ФОПи у 2024 році сплатили на 158,7 млн грн менше, ніж за підсумками 2021 року, у Луганській — на 186,16 млн грн, у Херсонській — на 226,65 млн грн.

Попри наближеність фронту, обсяги сплати єдиного податку ФОПами, які зареєстровані на Харківщині, у 2024 році перевищили довоєнні на 1,05 млрд грн або зросли на 33,4%.

Також суттєво зросли відрахування ФОПів з Львівської області (на 2,38 млрд грн — до 5,09 млрд грн), Дніпропетровської області (на 1,91 млрд грн — до 4,69 млрд грн), Київської області (на 1,83 млрд грн — до 4,23 млрд грн) та з міста Києва (на 4,23 млрд грн — до 12,24 млрд грн).

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.