Третина молоді заробляє менше 15 тис. грн: чи є шанс на власне житло — Finance.ua

Третина молоді заробляє менше 15 тис. грн: чи є шанс на власне житло Сьогодні 09:04 — Особисті фінанси

Третина молоді заробляє менше 15 тис. грн: чи є шанс на власне житло

В умовах економічних викликів, зростання цін на нерухомість та змін на ринку праці молоді люди стикаються з дилемою: чи варто інвестувати у власне житло, чи краще орендувати. Результати опитування демонструють, що молоді українці все ще прагнуть мати власне житло, однак для багатьох це залишається складним завданням через високі ціни та недостатній рівень доходу. Попри це, частина опитаних розглядає варіант інвестування в нерухомість, а кожен п’ятий планує здійснити покупку протягом наступних п’яти років.

2 з посиланням на дані OLX Нерухомість. Про це пише 3mз посиланням на дані OLX Нерухомість.

Де мешкає українська молодь

Лише 21% респондентів зазначили, що живуть у власному окремому житлі. Більшість (45%) орендують житло самостійно, або з партнером/друзями. Третина (28%) мешкають з батьками й ще 4% — мешкають у гуртожитку.

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У віковій групі 18—24 роки найбільший відсоток тих, хто мешкає з батьками — 41%. У групі 31—35 років здебільшого проживають у власному житлі (30%) або орендують самостійно чи з партнером (41%).

Молодь від 25 до 30 років також найчастіше орендує житло (56%), а 19% проживають у власних домівках.

Працевлаштування та доходи

Більшість (67%) з опитаних працюють. Серед основних сфер діяльності: ІТ-сектор (14,9%), сфера торгівлі та продажів (14,2%), сфера виробництва та інженерії (8,2%), служба в Силах оборони України (8%) та інші. 33% опитаних не працює у цей момент із них 22% студенти, 30% домогосподарки або мами у декреті, 41% перебувають у пошуках роботи.

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В ІТ найбільше працює молоді віком від 25 до 35 років у той час, як молодь 18−24 роки здебільшого працює у сфері торгівлі та продажів (18%).

36% опитаних отримують на місяць до 15 000 грн. Від 15 000 й до 30 000 грн отримує 33% респондентів. Дохід понад 30 000 й до 50 000 грн є у 16% респондентів. 15% зазначили, що заробляють понад 50 000 грн щомісяця.

Чи планують купувати житло

П’ята частина опитаних (21%) планує придбати житло у найближчі 5 років. 19% найімовірніше також це планують зробити. Більшість — 37% не планують взагалі, або скоріш за все не планують купувати власне житло. Решта не визначились.

Квартира є найчастішим вибором при купівлі житла — 55%. Приватний будинок обрали 37% опитаних, ще 6% - розмірковують над котеджем/таунхаусом. Старші респонденти більше схиляються до вибору приватного будинку, ніж молодші — 40% у групі 31−35 та 32% — у групі 18—24.

Скільки планують витрачати на купівлю житла

Переважна більшість не готова витратити на купівлю житла суму понад 60 000 дол. США — 45% розраховують на суму до 30 000 дол., ще 34% — від 30 000 до 60 000 дол. США. Нерухомість понад цю суму планують придбати 21% молодих українців.

Програмою «єОселя» планує скористатись 30% респондентів. Ще 34% не визначились, але допускають такий варіант, а 32% — планують купувати без кредитів. Серед вікової групи 18−24 найменше прихильників ідеї придбати житла за програмою «єОселя» — 23%, й найбільше тих, хто планує купувати без кредитів — 38%.

Що впливає на рішення купувати житло

Головним мотивом для купівлі власного житла називають бажання мати власний простір та незалежність (76%). Вагомим пунктом називають створення сім’ї або покращення житлових умов для неї (53%). Також значна частина розглядає це як варіант інвестиції на майбутнє (28%).

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Найбільшою перешкодою опитані назвали високі ціни на нерухомість (68%) та недостатній рівень доходу/відсутність заощаджень (66%). При цьому війна і пов’язані з нею ризики є лише третьою за важливістю перешкодою.

Основні мотиви для купівлі та перешкоди є схожими для усіх вікових груп. Чим молодший респондент/ка, тим частіше серед перешкод для купівлі він/вона називає високі ціни та недостатній рівень доходу.

Інфографіка: OLX

Збільшення рівня доходу і його стабільність, а також зниження вартості житла є двома найбільшими факторами, які б спонукали молодь до купівлі власної нерухомості.

Інфографіка: OLX

Лише 12% респондентів зазначили, що активно розглядають пропозиції купівлі житла за кордоном. 59% — не планують цього робити, решта не визначились.

Абсолютна більшість молодих українців (56%) переконані, що у найближчі 5 років на ринку нерухомості ціни зростуть ще більше й купівля житла стане менш доступною. Високою (31%) є частка тих, хто вважає, що оренда стане популярнішою, ніж купівля, наслідуючи тренд молоді з країн Заходу.

Інфографіка: OLX

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