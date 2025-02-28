Чому росте ціна: скільки коштують київські хрущовки та в якому стані їх продають — Finance.ua

Чому росте ціна: скільки коштують київські хрущовки та в якому стані їх продають Сьогодні 20:03 — Нерухомість

Чому росте ціна: скільки коштують київські хрущовки та в якому стані їх продають

Київські рієлтори кажуть, що з початку війни на ринку нерухомості залишилося не так багато сегментів, які є «неубитніми». І один із них — хрущовки у центрі столиці. Про це пише Мінфін

Попит на них, навіть у найгірші часи, не опускався до критично низьких позначок, а нещодавно почав зростати.

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Загалом із кінця минулого року кількість запитів на таке житло збільшилася, порівнюючи з попереднім, 2023, роком, приблизно на 10%.

«Хрущовки — це своєрідне альтернативне житло для тих, хто хоче жити в центрі Києва, але має порівняно невеликий бюджет на придбання нерухомості. Їх ще називають „Печерськом для бідних“. Високий попит на квартири в таких будинках забезпечує відносно доступний цінник, порівнюючи з іншими варіантами», — зазначає столичний рієлтор Ірина Луханіна.

Які ціни

Двокімнатну квартиру в будинку хрущовської забудови в центрі Києва можна купити в середньому за $60−100 тис. Цінник залежить від локації, якості ремонту, інфраструктури і навіть виду з вікна.

Це дешевше, ніж коштує житло в будинках інших типів у центрі — царських, сталінках, панельках чи новобудовах.

Ірина Луханіна порівняла цінник на двокімнатну квартиру у хрущовці, царському будинку та сталінці у центрі Києва.

«Двокімнатна квартира в царському будинку — це приблизно 58−66 квадратів. Вартість залежить від локації (такі будинки зосереджені в районі цирку, на нижній частині Жилянської та Саксаганського) та стану, і коливається від $90 тис. до $160 тис., або близько $1,6−2,5 тис. за квадрат.

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Ціна на сталінки приблизно на тому ж рівні, що й на царські будинки. Там нижчі стелі, але є ліфти, а в деяких будинках і сміттєпроводи, а також, що важливо — залізобетонні перекриття. Метражі двокімнаток у сталінках — 48−58 квадратів, ціни — від $80 тис. до $130 тис., або $1,7−2,2 тис. за квадрат.

У центральних хрущовках метраж двокімнатних квартир — 40−45 квадратних метрів, цінник — $60−100 тис., або $1,3−2,2 тис. за квадрат. Але може бути ціна і вищою, якщо зроблений дорогий ремонт і продається вже не просто «хрущ», а справжній «Версаль», — розповіла Ірина Луханіна.

Наприклад, на flatfy.ua виставлено на продаж однокімнатну квартиру площею 33 квадратні метри на вулиці Лаврській. У квартирі зроблено гарний ремонт, але ціна «кусається» — $87 тис. Тобто квадратний метр коштує понад $2,6 тис.

Двокімнатна квартира в 42 квадрати у хрущовці на Кловському узвозі коштує $110 тис., або $2 619 за квадрат. У квартирі зроблено перепланування та гарний ремонт — є кухня-студія, спальня з гардеробною, замінені комунікації, встановлена тепла підлога, нова побутова техніка тощо.

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У двокімнатній хрущовці на вулиці Леоніда Первомайського за $89,5 тис. ($2 131 за квадрат) виконано авторський ремонт, є антикварні меблі та навіть камін на кухні. Але, зрозуміло, що всі ці квартири все одно залишаються, хоча й «авторським», але все ж таки житлом у хрущовці.

Керівник проєкту Monitor Estate, юрист Володимир Копоть каже: тоді як ринок нерухомості ледве живий, ціни на старе житло на вторинному ринку не сильно падають.

Він наводить як приклад оголошення про продаж в одній з київських хрущовок «унікальної» двокімнатної квартири площею 45 квадратних метрів за $120 тис. «Квартира в будинку без ліфта, паркінгу, з дерев’яними перекриттями, поганою шумоізоляцією, крихітною кухнею продається дорожче, ніж у новобудові із сучасними технологіями та інфраструктурою», — говорить експерт.

Для порівняння: за $2,4 тис. за квадрат на тому самому Печерську можна купити квартиру в нових ЖК бізнес-класу. Скажімо, пропонується одиничка площею 36 квадратів за $86,9 тис. Щоправда, доведеться ще вкластися в ремонт. У результаті загальний бюджет такої покупки різко зросте. А от у випадку з хрущовкою можна за такі ж гроші отримати варіант «заходь і живи».

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