В Україні суттєво зросли обсяги введеного в експлуатацію житла: які регіони у лідерах — Finance.ua

В Україні суттєво зросли обсяги введеного в експлуатацію житла: які регіони у лідерах Сьогодні 14:01 — Нерухомість

В Україні суттєво зросли обсяги введеного в експлуатацію житла: які регіони у лідерах

За підсумками 2024 року введення в експлуатацію житла в Україні зросло на 21,1% порівняно з 2023 роком — до 9 млн 758,8 тис. кв. м.

Про це свідчать дані Державної служби статистики

Загальний обсяг введеного житла:

51% загального обсягу житла введено в одноквартирних будинках;

49% - у будинках із двома і більше квартирами;

0,02% - у будинках для колективного проживання.

Де ввели найбільше житла

За підсумками 2024 року найбільше житла введено в:

Київській області — 1 млн 946 тис. кв. м (19,9% від загального обсягу), що на 17,9% більше порівняно з 2023 роком;

Львівській області — 1 млн 62,4 тис. кв. м (10,9%), результат якої перевищив показник попереднього року на 31,9%;

Івано-Франківській області — 651,5 тис. кв. м (6,7%), + 22,1% до 2023 року;

Одеській області — 581,2 тис. кв. м (6%), +58,6%.

У Києві минулого року було введено в експлуатацію 1 млн 412,1 тис. кв. м житла (14,5%), що на 36,1% перевищує результат 2023 року.

Найбільше зростання обсягів введення житла

Найбільше зростання обсягів введення житла у 2024 році зафіксовано в Донецькій області, де показник зріс у 5,5 разів до попереднього року, — до 26,9 тис. кв. м (0,3% від загального обсягу).

Зростання обсягу введення житла до попереднього року зафіксовано також у:

Херсонській області (+178%, до 6,1 тис. кв. м);

Кіровоградській (+107,4, до 72 тис. кв. м);

Запорізькій (+61,5%, до 42 тис. кв. м);

Рівненській (+45,7%, до 391,4 тис. кв. м);

Житомирській (+44,7%, до 179,3 тис. кв. м);

Чернігівській (+38,1%, до 109,7 тис. кв. м);

Волинській (+35,5%, до 443,5 тис. кв. м);

Чернівецькій (+34,9%, до 330,4 тис. кв. м);

Закарпатській (+27,8%, до 483,9 тис. кв. м);

Хмельницькій (+25,1%, до 349,7 тис. кв. м);

Дніпропетровській (+16,3%, до 304,2 тис. кв. м);

Полтавській (+15,8%, до 170,7 тис. кв. м);

Тернопільській (+0,2%, до 229,7 тис. кв. м).

Решта областей показали скорочення обсягів введеного житла.

Кількість введених квартир

Загалом за минулий рік в експлуатацію введено 118,4 тис. квартир, з них 30,1% - в одноквартирних будинках, 69,9% - у багатоквартирних.

За кількістю введених за 2024 рік квартир лідирує Київ з 22 тис. квартир та Київська область — 21,1 тис. Далі йде Львівська область — 12,6 тис. квартир, Вінницька — 8 тис., Одеська — 7,9 тис., Івано-Франківська — 7,7 тис., Волинська — 5 тис. квартир.

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