Мін’юст і Мінцифри працюють над ідеєю Електронного архіву — Finance.ua

Мін’юст і Мінцифри працюють над ідеєю Електронного архіву Сьогодні 12:18 — Казна та Політика

Мін’юст і Мінцифри працюють над ідеєю Електронного архіву

Міністерство юстиції разом з Міністерством цифрової трансформації України працюють над ідеєю Електронного архіву.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Вікторія Васильчук в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Ми з Міністерством цифрової трансформації працюємо над ідеєю Електронного архіву. І це не просто ідея-забаганка, це настільки вимога часу, що, можливо, ми будемо рухати цей процес дещо швидше. Ідея цифрового архіву полягає в тому, що чимало документів створюється в електронній формі і в паперовому форматі не існують. Поки вони зберігається в державному органі, вони знаходиться на наших серверах, але коли його потрібно передати, постає питання: в якій формі? Зараз це виглядає смішно, тому що ми роздруковуємо ці електронні документи і в паперовому вигляді їх передаємо на зберігання в архів», — сказала Васильчук.

За її словами, у зв’язку з цим міністерства активно обговорюють як формування Електронного архіву, так і можливу відмову від паперових документів, в тих питаннях, де в них точно немає потреби.

Що стосується створення Державного реєстру національних архівних інформаційних ресурсів, Васильчук розповіла, що Державна архівна служба уже розробила технічне завдання, яке погоджене Мінцифри і відповідними службами, але на даному етапі йде робота над пошуком коштів для реалізації.

«Це амбітний проєкт Укрдержархіву, вони хочуть зациклити весь пошук і зробити можливість міжархівного пошуку. Тобто, це система, яка буде об’єднувати всі архіви, що дасть можливість користувачу здійснювати кросархівний пошук документів. Ми готові розвиватися далі і об’єднувати це в одну величезну систему», — розповіла заступниця міністра.

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В свою чергу, голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов, відповідаючи на питання, скільки архівних установ уже інтегрувалися в пілотний Єдиний портал доступу до оцифрованих архівів, розповів, що зараз там представлено понад 11 мільйонів цифрових копій з 9 різних колекцій.

«Це як окремі архіви, так і тематичні колекції, навіть частина документів, які не знаходяться в Україні, а є представленням так званих діаспорних архівів, зокрема, в Італії по Західноукраїнській Народній Республіки. З іншого боку, ті архіви, які зараз не долучені до цього проєкту, мають можливість виставляти свої цифрові знімки або на власних вебсайтах, якщо є ресурс, або на сайтах партнерів. Це наша вимога до всіх, хто допомагає нам оцифровувати, щоб вони створювали доступ у себе на платформі», — зазначив він.

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