Інвестиції в нерухомість: у яких країнах Європи найвигідніше купувати житло у 2025 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Інвестиції в нерухомість: у яких країнах Європи найвигідніше купувати житло у 2025 році

Нерухомість
64
Інвестиції в нерухомість: у яких країнах Європи найвигідніше купувати житло у 2025 році
Інвестиції в нерухомість: у яких країнах Європи найвигідніше купувати житло у 2025 році
У деяких країнах Європи здача житла в оренду приносить найбільше доходів. Згідно з дослідженням на початку 2025 року, є сім держав, де справді вигідно інвестувати в нерухомість.
У Центральній та Східній Європі на піку популярності на початку 2025-го перебували Угорщина та Литва. Дані Global Property Guide свідчать про те, що в цих країнах варто інвестувати в нерухомість, розповідає 24 Канал, посилаючись на Delfi.

Які країни у топ-3

У столиці Литви, Вільнюсі, оренда житла в середньому дає 5,65% прибутку. У Литві загалом дорого винаймати квартиру — за 10 років ціни зросли більш ніж на 170% порівняно з 2015 роком.
Середній прибутковий податок у Литві дорівнює 15%. За даними Eurostat, у другому кварталі 2024 року ціни на оренду в країні зросли на 10%, якщо порівнювати з 2023-м. Ця тенденція, найімовірніше, збережеться.
На другому місці — Естонія, де середній прибуток становить 6,7%.
Третє місце посідає Румунія, де додаткові витрати, пов’язані з купівлею житла, є незначні. Податки на доходи від оренди невеликі (10%), а прибуток становить 6,46% на рік.

Які ще країни Європи назвали вигідними для інвестицій

До переліку також входить Ірландія, оскільки ціни на оренду там високі, щоправда, й податки немаленькі. Ця країна близька до кризи на ринку житла, бо кількість жителів збільшується, ціни на оренду зростають, а нерухомості будують небагато.
Читайте також
Вигідно також інвестувати у нерухомість в Угорщині, Словенії та Польщі, де оренда досить дорога й податки невеликі.
Згідно зі звітом, не варто інвестувати в нерухомість у Бельгії, Франції та Греції, оскільки прибуток там найменший. Наприклад, у Бельгії податки можуть становити половину вартості оренди.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems