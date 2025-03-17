Скільки коштує життя в найбільших містах України та ЄС: порівняння — Finance.ua

Скільки коштує життя в найбільших містах України та ЄС: порівняння Сьогодні 11:04

Скільки коштує життя в найбільших містах України та ЄС: порівняння

Існує небезпідставна думка, що в країнах ЄС ціни на продукти, оренду та комунальні послуги вищі, ніж в Україні. Загалом, це так і є: в європейських містах все це дійсно дорожчі, ніж у нас, якщо рахувати тільки абсолютні показники у відриві від рівня заробітної плати. Якщо ж враховувати цей показник, то ситуація різко зміниться. Ба більше, з урахуванням рівня заробітної плати навіть Київ не є найдорожчим містом в Україні.

Журналісти підрахували, скільки коштує життя в Україні та ЄС, а також як співвідносяться ціни та середні зарплати в європейських столицях та Києві.

Для порівняння вартості життя в найбільших українських містах використовували статистичні дані найбільшої у світі бази даних про вартість життя Numbeo. У складі базового продуктового кошика врахували: 4 л молока, 3 кг хліба, по 2 кг курячого філе, яловичини та картоплі, по 1 кг рису, сиру, яблук, бананів, помідорів та цибулі, а також 24 штуки яєць. Дані про середню вартість 1-кімнатних квартир взяли на популярному українському онлайн-порталі з продажу, купівлі та оренди нерухомості DIM.RIA.

Для порівняння обрали ціни в найбільших українських містах: Києві, Львові, Дніпрі, Харкові та Одесі.

Найвища вартість базового продуктового кошика виявилась у Києві — 2 349,25 грн. Тут без сюрпризів. Продукти в столиці завжди коштували дещо дорожче, ніж в інших містах країни.

В цілому ж, усі міста, крім Києва, мають вартість кошика в межах 1 900−2 100 грн, що вказує на відносно однаковий рівень цін на продукти. Найнижча вартість харчових продуктів виявилася у Харкові — 1 907,63 грн.

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На комунальні послуги та інтернет найбільше витрачають також кияни — 4 711,89 грн. Не набагато менше за комуналку віддають мешканці Дніпра (4 605,16 грн) та Харкова (4 627,74). Найнижчі ціни у Львові (3 674,57 грн) та Одесі (3 674,57 грн).

Найвища вартість оренди також у столиці — 15 024,30 на місяць. Львів та Дніпро займають проміжне положення з вартістю оренди 13 694,01 грн та 12 187,50 грн відповідно. А ось в Одесі та Харкові ціни на оренду значно нижчі — близько 6 тисяч грн на місяць. Це не в останню чергу пов’язано з постійними обстрілами й загальним високим рівнем небезпеки в цих містах.

Київ також лідирує за рівнем середніх зарплат — 24 198,57 грн на місяць. Що суттєво вище, ніж у Львові (21 042,11 грн). Одеса та Дніпро мають середні зарплати в межах 17 000 грн. Найнижча середня зарплата у Харкові — 16 342,45 грн.

Найцікавіше в тому, що за співвідношенням цін та середніх зарплат Київ виявився відносно недорогим містом — комуналка, оренда на продукти займають тут 91,2% від середньої зарплати. Це нижче ніж у Львові (92,3) та Дніпрі. З Дніпром ситуація найцікавіша, адже витрати на життя тут перевищують середні доходи більш ніж на 6%.

Найнижчі показники в Одесі (70,5%) та Харкові (79,3). Але треба враховувати низьку орендну плату в цих містах. Що великою мірою і робить різницю.

Найвища середня вартість 1-кімнатної квартири у Києві — 5 661 520 грн, що підкреслює статус столиці як найдорожчого міста для придбання житла. Львів, Одеса та Дніпро мають вартість квартир в межах 2−3,5 млн грн. Найнижча вартість у Харкові — 1 420 221 грн.

При цьому, щоб назбирати на квартиру у Києві вам доведеться протягом 19,5 років відкладати усю середню зарплатню. Найкоротший термін у Харкові — 7,2 року.

Порівняння вартості життя в Києві та ЄС

Якщо ж порівнювати столицю України з європейськими, то відносно низькі ціни на продукти, оренду, комунальні послуги та нерухомості у Києві нівелюються значно нижчими зарплатами, які не йдуть у жодне порівняння з європейськими.

І хоч за абсолютними цінами за всіма показниками лідирує столиця Німеччини, співвідношення цін до зарплат (47,3%), робить Берлін найбільш найвигіднішим містом для проживання.

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Втім, на власне житло у всіх європейських країнах треба збирати досить довго. Навіть в Берліні для цього знадобиться понад 9 років. Приблизно, як в Одесі.

Варшава та Прага займають проміжне положення за більшістю показників, але Прага виділяється вищою вартістю житла та довшим терміном для його придбання порівняно з Варшавою. А от співвідношення цін та середніх зарплат краще у столиці Чехії — 65,9% проти 69,5%.

Щодо Києва, то за співвідношенням вартості життя та зарплат столиця України начисто програє європейським містам. Показник у 91,2% свідчить про значне навантаження на бюджет мешканців через відносно низькі доходи.

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