Топ-10 банків, які отримали найбільші прибутки у 2024 році (інфографіка) — Finance.ua

Топ-10 банків, які отримали найбільші прибутки у 2024 році (інфографіка) Сьогодні 10:00 — Фондовий ринок

Топ-10 банків, які отримали найбільші прибутки у 2024 році (інфографіка)

Топ-10 банків в Україні заробили понад 267 млрд грн у 2024 році. Їхні доходи зросли на 14% за рік. До топу потрапили 5 державних банків, 3 з іноземним капіталом та 2 з приватним. Найбільший приріст прибутку за рік продемонстрував Ощадбанк — у 3 рази.

Про це повідомляє Опендатабот.

«За даними Індексу Опендатабота, 267,2 млрд грн склав сукупний дохід десятки найкращих банків торік. Це на 14% більше, ніж у 2023 році. Водночас склад рейтингу зазнав лише однієї зміни: державний Укрексімбанк витіснив із десятки іноземний Креді Агріколь, який опустився на 11-те місце», — сказано в повідомленні.

Інфографіка: Опендатабот

Державні банки

Найкраще минулий рік минув для державних банків — саме на них припадає 68% сукупного доходу (182,15 млрд грн). Варто зауважити, що левова частка припадає на Приват — 110,51 млрд грн.

Водночас Ощадбанк має найбільший приріст серед усіх держбанків: його дохід зріс у 1,6 рази, а прибуток — утричі у порівнянні з 2023 роком. Помітне зростання також показав Укрексімбанк: у 1,4 раза за рік. Загалом чотири з п’яти державних банків наростили доходи. Лише у Сенс Банку доходи впали на 14%, а його прибуток скоротився на 24%.

Банки з іноземним капіталом

Банки з іноземним капіталом заробили 47,52 млрд грн — 18% від загального доходу топ-10. Проте всі вони показали невелике зниження доходів у порівнянні з 2023 роком.

Прибутки змінилися нерівномірно: ОТП Банк єдиний з цієї групи зміг наростити прибуток (+11%), тоді як Райффайзен і Укрсиббанк мають падіння на 11% та 6% відповідно.

Банки з приватним капіталом

Два банки з приватним капіталом отримали 37,53 млрд грн. Це 14% від загального сукупного доходу топ-10 банків. Дохід обох банків збільшився за рік: Універсал Банк ( monobank ) — на 22%, а ПУМБ — на 14%.

Прибутковість також відрізняється: якщо ПУМБ залишився на рівні 2023 року, то Універсал Банк подвоїв свій прибуток.

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