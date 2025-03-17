Президент підписав закон про направлення ЗСУ до інших держав — Finance.ua

Президент підписав закон про направлення ЗСУ до інших держав Сьогодні 14:25 — Казна та Політика

Президент підписав закон про направлення ЗСУ до інших держав

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо окремих питань направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав у період дії воєнного стану.

Про це стало відомо з сайту парламенту

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Законом регламентується, що у період воєнного стану з’єднання, військові частини та підрозділи ЗСУ можуть направлятися за кордон для забезпечення національної безпеки, відсічі та стримування збройної агресії, захисту суверенітету й територіальної цілісності України, а також реалізації права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Закон був доопрацьований з урахуванням пропозицій Президента України, які уточнюють процедуру ухвалення рішень про направлення підрозділів ЗСУ за кордон, деталізують порядок їх перебування за межами держави та забезпечують відповідність акту нормам міжнародного права.

Нагадаємо, 15 січня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав у період дії воєнного стану».

30 січня Зеленський ветував закон та повернув його до Ради зі своїми пропозиціями.

25 лютого Рада ухвалила відповідний закон з пропозиціями глави держави.

Укрінформ За матеріалами:

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