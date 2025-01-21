Щомісяця між бригадами ЗСУ розподілятиметься 2,5 млрд грн для закупівлі БПЛА — Умєров — Finance.ua
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Щомісяця між бригадами ЗСУ розподілятиметься 2,5 млрд грн для закупівлі БПЛА — Умєров

Казна та Політика
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Щомісяця між бригадами ЗСУ розподілятиметься 2,5 млрд грн для закупівлі БПЛА — Умєров
Щомісяця між бригадами ЗСУ розподілятиметься 2,5 млрд грн для закупівлі БПЛА — Умєров
У грудні 2024 року Міноборони передало 1,1 млрд грн безпосередньо бойовим підрозділам ЗСУ для закупівлі безпілотників, проаналізувавши цей досвід, ухвалено рішення масштабувати ініціативу.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook.
«Це дало можливість швидко забезпечити потреби наших бригад і посилити диверсифікацію централізованого управління. Ми проаналізували цей досвід і ухвалили рішення масштабувати ініціативу. Сьогодні Кабінет Міністрів підтримав пропозицію Міноборони. Тепер щомісяця між бригадами ЗСУ розподілятиметься 2,5 млрд грн для закупівлі БПЛА», — написав Умєров.
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За його словами, командири підрозділів зможуть використовувати ці кошти для придбання саме тих дронів, які найбільш ефективні для виконання завдань на фронті.
Міністр зазначив, що «це ще один крок до створення максимально гнучкої системи забезпечення військових усім необхідним для захисту України».
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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