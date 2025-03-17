Чи будуть підвищувати податки для ФОПів цього року: відповідь Мінфіну — Finance.ua

Чи будуть підвищувати податки для ФОПів цього року: відповідь Мінфіну Сьогодні 12:02

Чи будуть підвищувати податки для ФОПів цього року: відповідь Мінфіну

Міністерство фінансів заявило, що не планує підвищення податків для ФОПів.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

«Анонімні Телеграм-канали поширили інформацію та клікбейтні заголовки, що Мінфін вже планує підвищення податків для ФОП. Така інформація не відповідає дійсності та має маніпулятивний характер», — наголосили у Мінфіні.

Там зазначили, що законодавчі зміни щодо елементів спрощеної системи оподаткування «почнуть опрацьовуватися тільки після того, як буде виконано передумови для такої реформи, — не раніше року, наступного за тим, у якому будуть вважатися виконаними заходи щодо безпеки використання даних і доступу до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їх рахунках у банках».

Цей процес, як запевняють, буде відбуватися публічно і потребуватиме обговорень з громадськістю, бізнесом і всіма гілками органів влади, а також із залученням міжнародних партнерів.

«Тільки після публічних обговорень законодавчі зміни будуть розглядатись та ухвалюватись Верховною Радою України», — наголосили у Мінфіні.

Довідка Finance.ua:

Від січня 2025 року в Україні почали діяти нові податкові правила для фізичних осіб-підприємців, які передбачають обов’язкову сплату єдиного податку та підвищення військового збору. Ці зміни, затверджені урядом наприкінці 2024 року.

Від початку повномасштабної війни ФОП отримали право не сплачувати ЄСВ, проте в державному бюджеті на 2025 рік цю пільгу скасували. Утім, його можуть не платити особи, які перебувають на окупованих територіях, а також ФОП — наймані співробітники. Детальніше про те, що змінилося для ФОПів з 1 січня 2025 року — читайте у статті за посиланням.

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