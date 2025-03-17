Нова Зеландія продовжила дію санкцій проти росії на три роки — Finance.ua

Нова Зеландія продовжила дію санкцій проти росії на три роки Сьогодні 10:45 — Світ

Нова Зеландія продовжила дію санкцій проти росії на три роки

Уряд Нової Зеландії продовжив дію санкцій проти росії, запроваджених через агресію проти України, термін яких спливав 17 березня, одразу на три роки, до 17 березня 2028 року.

Про це повідомляє новозеландське МЗС

Рішення про продовження дії антиросійських санкцій, яке уряд країни схвалив у п’ятницю, 14 березня, від сьогодні набуло чинності.

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У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що санкції забороняють чи обмежують певні види діяльності, пов’язані з росією.

Новозеландці також повинні повідомляти про будь-яку підозрілу активність, яка може бути пов’язана з незаконними торгівельно-економічними відносинами з росією.

Від березня 2022 року влада Нової Зеландії більше 35 разів вводила обмеження проти російських підприємств і фізичних осіб за підтримку ними агресивної війни проти України, для чого парламент країни навіть ухвалив спеціальний закон, аби спростити процедури накладення обмежень.

Загалом різні заборони, серед яких торгові та фінансові, торкнулися більше 1,8 тисячі росіян, включаючи лідера рф володимира путіна, членів його уряду і депутатів Держдуми, а також представників регіональної влади та колаборантів, які співпрацюють із росіянами на окупованих територіях. Санкції також введені проти 400 російських компаній, 20 фінансових установ, включаючи Банк росії, та 37 медіаорганізацій.

Укрінформ За матеріалами:

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