Посли ЄС погодили продовження санкцій проти росії ще на пів року — Finance.ua

Посли ЄС погодили продовження санкцій проти росії ще на пів року Сьогодні 13:00

Посли ЄС погодили продовження санкцій проти росії ще на пів року

ЄС подовжив на півроку персональні санкції проти росії, які охоплюють приблизно 2400 осіб і компаній. Обмеження включають заморожування активів і заборону на в’їзд.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 14 березня.

The EU increases pressure on Russia.



We extend our sanctions on nearly 2400 individuals & entities over Russia’s ongoing aggression against Ukraine, including:



- Travel bans

- Asset freezes

- Ban on funding/resources



Our determination to support Ukraine is decisive. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 14, 2025

Термін дії обмежень спливав 15 березня 2025 року. Рішення ухвалили письмовою процедурою в п’ятницю в Брюсселі.

За вимогою Угорщини зі списків санкцій виключили кількох осіб, повідомляє редактор «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк. Серед них — екскерівник компанії «Єврохім» Володимир Рашевський, сестра олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлова, бізнесмен В’ячеслав Моше Кантор і міністр спорту РФ Михайло Дегтярьов.

🇷🇺 sanctions passed for another six months. Kantor, Ismailova, Mikhail Degtyaryov and Rashevsky removed from the list. https://t.co/pJY2uicYgL — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 14, 2025

ЄС кожні півроку переглядає санкції, що вимагає одностайної згоди всіх країн-членів. Угорщина не раз вдавалася до погроз заблокувати санкції, щоб виторгувати поступки від Брюсселя.

13 березня Financial Times повідомила, що Угорщина може перешкодити продовженню санкцій ЄС проти приблизно 2000 росіян, якщо бізнесмена Михайла Фрідмана не вилучать зі списку.

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