Посли ЄС погодили продовження санкцій проти росії ще на пів року — Finance.ua
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Посли ЄС погодили продовження санкцій проти росії ще на пів року

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Посли ЄС погодили продовження санкцій проти росії ще на пів року
Посли ЄС погодили продовження санкцій проти росії ще на пів року
ЄС подовжив на півроку персональні санкції проти росії, які охоплюють приблизно 2400 осіб і компаній. Обмеження включають заморожування активів і заборону на в’їзд.
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 14 березня.
Термін дії обмежень спливав 15 березня 2025 року. Рішення ухвалили письмовою процедурою в п’ятницю в Брюсселі.
За вимогою Угорщини зі списків санкцій виключили кількох осіб, повідомляє редактор «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк. Серед них — екскерівник компанії «Єврохім» Володимир Рашевський, сестра олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлова, бізнесмен В’ячеслав Моше Кантор і міністр спорту РФ Михайло Дегтярьов.
ЄС кожні півроку переглядає санкції, що вимагає одностайної згоди всіх країн-членів. Угорщина не раз вдавалася до погроз заблокувати санкції, щоб виторгувати поступки від Брюсселя.
13 березня Financial Times повідомила, що Угорщина може перешкодити продовженню санкцій ЄС проти приблизно 2000 росіян, якщо бізнесмена Михайла Фрідмана не вилучать зі списку.
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За матеріалами:
Forbes.ua
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