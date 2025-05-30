День фінансів: податкові схеми, зміни в бронюванні працівників та отриманні субсидій — Finance.ua

День фінансів: податкові схеми, зміни в бронюванні працівників та отриманні субсидій Сьогодні 17:40

У п’ятницю, 30 травня, уряд ухвалив низку рішень, які безпосередньо повпливають на українців.

Бронювання працівників критичних підприємств

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних. Так, 100% військовозобов’язаних можуть бути заброньовані на підприємствах, установах і організаціях, які офіційно визнані критично важливими для потреб Збройних Сил та інших силових структур.

Також Кабмін унормував правила надання відстрочки від мобілізації педагогічним і науково-педагогічним працівникам на один рік.

200 тис. грн молодим медикам

Уряд ухвалив постанову про виплату 200 тисяч гривень випускникам медичних вищих навчальних закладів, які після завершення навчання влаштуються на роботу до медичних установ у сільських регіонах або на територіях, де тривають бойові дії.

Отримання субсидій

В Україні дещо змінять правила на отримання виплат для деяких категорій. Тепер отримати житлові субсидії матимуть право такі категорії:

дитячі будинки сімейного типу;

прийомні сімʼї, до яких хоча б одна дитина з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштована на виховання;

багатодітні сімʼї, в яких на момент звернення та під час отримання житлової субсидії проживають троє і більше дітей, та у яких хоча б одна дитина перебуває під опікою чи піклуванням.

Крім того, на час воєнного стану та ще рік після нього для вищевказаних родин збільшили допустимий борг за комунальні послуги.

Водночас Мінрегіон пропонує змінити підхід до регулювання тарифів на воду та водовідведення.

$3 млрд від Японії

Уряд ухвалив рішення про залучення $3 млрд від Японії в межах механізму ЕRA.

«Це майже 3 млрд доларів, забезпечених доходами від російських заморожених активів, на фінансування пріоритетних бюджетних видатків», — заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Вартість житла зростає

Як повідомляє ЛУН з посиланням на дані Держстату, протягом першого кварталу 2025 року загальний рівень подорожчання житла становив 3,9%. При цьому первинка за цей період здорожчала на 4,3%, а вторинка — на 3,6%. За рік подорожчання квартир становило 11,2%: вартість первинки збільшилась на 14,8%, а вторинки — на 9,3%.

ФОПи у податкових схемах

За даними БЕБ, в Україні понад 50 тисяч ФОПів залучені до схем з ухилення від сплати податків та виведення грошових коштів у готівку. Переважно це молодь, тобто студенти, які за винагороду надають свої електронні ключі для відкриття банківських рахунків.

Мита Трампа

Федеральний апеляційний суд США тимчасово відновив мита, запроваджені президентом Дональдом Трампом у квітні 2025 року, щоб дати час для вирішення, чи призупиняти рішення Суду міжнародної торгівлі на триваліший період.

Мита повернули в дію наступного дня після того, як Торговий суд визнав, що Трамп перевищив свої повноваження, і наказав скасувати їх.

🚗 Нагадаємо, що заяви Трампа про запровадження мит призвели до масових розпродажів на фондових ринках, внаслідок чого 500 найбагатших людей світу втратили понад 500 мільярдів доларів лише за два торгові дні. Але це не заважає їм купувати предмети розкоші. Finance.ua вирішив дізнатися, на яких авто пересуваються найбагатші люди світу. До першої частини матеріалу потрапили: Ілон Маск, Марк Цукерберг, Джеф Безос, Ларрі Еллісон та Білл Гейтс👇.

Вимоги путіна щодо нерозширення НАТО

Спеціальний посланець Дональда Трампа з питань України, генерал Кіт Келлог заявив , що США можуть погодитися на вимогу росії щодо нерозширення НАТО на схід, якщо це допоможе зупинити війну. Він наголосив, що вступ України до НАТО зараз не розглядається, і цю позицію поділяють щонайменше чотири країни-члени Альянсу.

Кадровий парадокс

Ринок праці нині характеризується дефіцитом кваліфікованих працівників у всіх сферах: від технічних і робочих спеціальностей до продажів і вищих керівних посад. Найгостріша нестача відчувається в так званих «чоловічих» професіях, у яких потрібна фізична сила або спеціалізовані технічні навички. Респонденти дослідження кажуть: якщо в середньому раніше вакансія закривалася за 2−3 тижні, то зараз на це треба 2−3 місяці.

Як свідчать результати опитування Gradus Research, фінансова винагорода та баланс між роботою й особистим життям залишаються ключовими для українських працівників — про це заявили 46% учасників опитування. Також до п’ятірки найважливіших чинників увійшли атмосфера в команді (33%), гнучкий графік або можливість працювати віддалено (27%) і кар’єрне зростання (23%).

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