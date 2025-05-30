Хто з освітян зможе розраховувати на відстрочку від мобілізації — рішення уряду Сьогодні 15:45 — Особисті фінанси

Хто з освітян зможе розраховувати на відстрочку від мобілізації — рішення уряду

Кабінет Міністрів України унормував правила надання відстрочки від мобілізації педагогічним і науково-педагогічним працівникам на один рік.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну 31 травня. Воно передбачає зміни до порядку проведення призову під час мобілізації в умовах воєнного стану. Зокрема, вдосконалено процедуру надання відстрочки.

Відстрочку на рік можуть отримати:

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ і організацій, які мають науковий ступінь;

педагогічні працівники закладів фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) та загальної середньої освіти.

Для цього вони мають працювати в цих закладах або установах за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки.

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Відстрочка надається на один рік, але не довше, ніж діє мобілізація, відповідно до указу президента, або до втрати працівником підстав для її надання.

Якщо мобілізацію продовжать, працівники, які мають право на відстрочку, повинні не раніше ніж за тиждень до завершення попереднього строку звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. До заяви потрібно додати довідку про посаду за основним місцем роботи та про розмір ставки.

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