Україна отримає $3 млрд від Японії в межах механізму ERA — Finance.ua

Україна отримає $3 млрд від Японії в межах механізму ERA Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Україна отримає $3 млрд від Японії в межах механізму ERA

Уряд схвалив рішення про залучення $3 млрд від Японії в межах механізму ЕRA.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Уряд ухвалив рішення про залучення фінансування від Японії в межах механізму ERA, спрямованого на підтримку ключових секторів економіки та соціальної сфери», — заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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«Це майже 3 млрд доларів, забезпечених доходами від російських заморожених активів, на фінансування пріоритетних бюджетних видатків», — зазначив він.

Шмигаль також додав, що уряд та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо восьмого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

Очікується, що після затвердження рішення Виконавчою радою Фонду Україна отримає новий транш обсягом близько 500 млн доларів.

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Прем’єр-міністр підкреслив, що, незважаючи на труднощі, спричинені війною, Україна продовжує утримувати макрофінансову стабільність навіть у складних умовах.

Нагадаємо, раніше уряд Японії оголосив про додаткові санкції проти росії через її вторгнення в Україну. Обмеження також торкнулися Північної Кореї та Китаю. Загалом 33 організації та 12 осіб, у тому числі громадянин Північної Кореї, були додані до японського списку цілей заморожування активів відповідно до закону про іноземну валюту та зовнішню торгівлю. Також 53 організації з країн, включаючи росію та Китай, стали суб’єктами заборони на експорт й інші заходи.

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