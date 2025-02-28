Японія надасть Україні $58 мільйонів на екстрене відновлення — Finance.ua
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Японія надасть Україні $58 мільйонів на екстрене відновлення

Казна та Політика
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Японія надасть Україні $58 мільйонів на екстрене відновлення
Японія надасть Україні $58 мільйонів на екстрене відновлення
Японія продовжує підтримувати Україну у відновленні критичної інфраструктури. Уряд Японії виділить черговий грант у розмірі $58 мільйонів у межах четвертої фази Програми екстреного відновлення.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.
Обмін нотами, що підтверджує надання коштів, відбувся між віце-прем'єр-міністром України Олексієм Кулебою та послом Японії Масаші Накагоме. Надання гранту забезпечить Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) — ключовий партнер у реалізації програм допомоги.
Фінансування четвертої фази Програми екстреного відновлення охоплюватиме такі напрями:
  • гуманітарне розмінування — підтримка очищення територій від вибухонебезпечних предметів;
  • енергетика — відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів та зміцнення енергосистеми;
  • водопостачання — забезпечення доступу до чистої води у постраждалих регіонах;
  • громадське здоров’я та безпека — зміцнення медичної інфраструктури та підтримка системи охорони здоров’я;
  • освіта — відновлення навчальних закладів та підтримка освітніх ініціатив;
  • реконструкція регіонів — фінансування відбудови інфраструктури, зокрема житлових будинків, доріг та соціальних об’єктів.
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Загалом Японія вже надала Україні $12 мільярдів гуманітарної та фінансової допомоги. Разом із японськими партнерами Міністерство розвитку громад і територій реалізує чотири масштабні проєкти на суму близько $700 мільйонів:
  • Фаза 1, 2 та 3 Програми екстреного відновлення, які передбачають відбудову критичних об’єктів.
  • Проєкт технічної допомоги «Проєкт з екстреного відновлення та реконструкції».
Четверта фаза Програми екстреного відновлення є черговим кроком у довгостроковій співпраці України та Японії, спрямованій на подолання наслідків війни та відновлення країни.
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