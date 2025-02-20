Японія допомагає Україні посилювати стійкість енергосистеми — Finance.ua

Японія допомагає Україні посилювати стійкість енергосистеми Сьогодні 09:16 — Енергетика

Японія допомагає Україні посилювати стійкість енергосистеми

Україна надзвичайно цінує підтримку партнерів з ПРООН та Уряду Японії, які реалізовують в Україні проєкти для відновлення енергетичної інфраструктури, посилення стійкості енергосистеми та розбудови розподіленої генерації.

На цьому наголосив заступник міністра енергетики України Микола Колісник під час засідання Наглядової ради проєктів за фінансування уряду Японії (JSB), метою яких є сприяння безпеці людей в Україні.

«Ми вдячні Уряду Японії та ПРООН за допомогу, яка надається Україні у рамках реалізації проєктів, що ставлять на меті сприяння безпеці людей в Україні. росія продовжує прицільні атаки на український енергетичний сектор, намагаючись завдати шкоди безпосередньо цивільному населенню. Тому такі проєкти співпраці мають особливо важливе значення», — зазначив Микола Колісник.

Заступник міністра наголосив, що Міненерго підтримує започаткування нового проєкту співпраці «Інклюзивна підтримка відновлення для стійкості та безпеки людей в Україні», реалізація якого розпочнеться 31 березня 2025 року.

Одним із пріоритетних сфер реалізації проєкту є відновлення об’єктів критичної інфраструктури та надання необхідного обладнання для підтримки енергетики.

«У нас є багато обладнання для виробництва електроенергії, яке було надано ПРООН для органів місцевого самоврядування, а також для енергетичних компаній. І це є частиною урядової стратегії розвитку децентралізованої системи енергогенерації. Це найстійкіша інвестиція, і ми дуже вдячні за це. Я вірю, що наше майбутнє співробітництво призведе до появи ще більшої кількості взаємовигідних проєктів», — резюмував Микола Колісник.

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