Що цінують українські працівники в своїй роботі під час війни — дослідження Gradus Research — Finance.ua
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Що цінують українські працівники в своїй роботі під час війни — дослідження Gradus Research

Особисті фінанси
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Що цінують українські працівники в своїй роботі під час війни — дослідження Gradus Research
Що цінують українські працівники в своїй роботі під час війни — дослідження Gradus Research
Фінансова винагорода та баланс між роботою й особистим життям залишаються ключовими для українських працівників — про це заявили 46% учасників опитування. Також до п’ятірки найважливіших чинників увійшли атмосфера в команді (33%), гнучкий графік або можливість працювати віддалено (27%) і кар’єрне зростання (23%).
Про це свідчать результати опитування Gradus Research. Аналітики досліджували емоційний стан українських працівників, чого вони очікують від роботодавця в умовах тривалого стресу та емоційного вигорання.

Основні фактори стресу на роботі

42% респондентів найбільше стресують на роботі через надмірне навантаження. Понад третина опитаних (35%) також вказують на невизначеність у компанії як ключовий стрес-фактор.
Інфографіка: gradus. app
Інфографіка: gradus. app
Оцінка ймовірності порадити компанію як хороше місце для роботи (eNPS) є на рівні — 19, що вказує на низьку лояльність співробітників, адже більше працівників незадоволені або не готові рекомендувати компанію, ніж тих, хто її підтримує.
Разом із тим, найменш незадоволеними поточним роботодавцем є молоді люди 25−35 років (-8) та 18−24 роки (-10), а найбільш незадоволеними — старші працівники 45−54 роки (-26) та 55−65 років (-34).
Інфографіка: gradus. app
Інфографіка: gradus. app

Як люди реагують на стрес

Повномасштабне вторгнення, економічна нестабільність та щоденні виклики зумовлюють стрес, який впливає на щоденну роботу людей у компанії. Це компульсивне переглядання новин та скролінг стрічки соцмереж. Частина людей почуваються виснаженими вже вранці та емоційно спустошеними після завершення робочого дня.
Інфографіка: gradus. app
Інфографіка: gradus. app

Очікування українців від компаній

Від роботодавця очікують гідної винагороди. Проте в складні часи працівники очікують від компаній не тільки зарплат, а й розуміння, стабільності та турботи про психічне здоров’я.
Інфографіка: gradus. app
Інфографіка: gradus. app
Стрес та вигорання по-різному впливають на людей, їхнє бажання працювати та залишатися в компанії чи рекомендувати її. За результатами дослідження всіх працівників умовно поділили на 5 кластерів: хронічно перевантажені, виснажені та демотивовані, балансують між натхненням і вигоранням, стабільні, але байдужі та залучені й натхненні.
Всі з них замислюються про звільнення через стрес або вигорання. Найменше про це думають залучені та натхенні працівники (18%), а найбільше — хронічно перевантажені (75%).
Інфографіка: gradus. app
Інфографіка: gradus. app
Це також впливає на готовність рекомендувати власне місце роботи. Виснажені та демотивовані готові робити це найменше (показник eNPS становить -68), а залучені та вмотивовані, навпаки, готові рекомендувати власне місце роботи іншим (показник eNPS становить 31).
За матеріалами:
Finance.ua
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