День фінансів: початок переговорів про вступ України в ЄС та тимчасовий захист для українських біженців — Finance.ua

День фінансів: початок переговорів про вступ України в ЄС та тимчасовий захист для українських біженців Сьогодні 17:50

У вівторок, 25 червня, ЄС офіційно почав переговори про вступ України та Молдови. Також в цей день:

Україна підписала кредитну угоду з ЄС. Україна та Єврокомісія Україна та Єврокомісія підписали Кредитну угоду в межах програми Ukraine Facility, яка дозволить залучити кредити на загальну 27 мільярдів євро у 2024−2027 роках для фінансування дефіциту державного бюджету.

Рада планує змінити правила реєстрації ФОП. Депутати Депутати зареєстрували законопроєкт, яким пропонують, аби зареєстровані в установленому порядку фізособи — підприємці, які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважалися платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

Тимчасовий захист для українців у ЄС. Рада Європейського Союзу Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року для українських біженців. Тимчасовий механізм захисту був запущений 4 березня 2022 року і мав діяти до 4 березня 2025 року.

Тищенку повідомили про підозру. Народному депутату Миколі Тищенку Народному депутату Миколі Тищенку повідомили про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У депутата провели обшуки під час яких йому повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого. В Офісі генпрокурора клопотатимуть про обрання Тищенку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Санкції проти Фірташа, Фукса та інших олігархів. Президент Володимир Зеленський Президент Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 червня про продовження санкцій проти українських бізнесменів Дмитра Фірташа та Павла Фукса і низки російських олігархів на 10 років.

Вклади фізосіб у банках. За За даними Фонду гарантування, станом на 1 червня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України склала 1 266,1 млрд грн, що на 21,9 млрд грн більше показника попереднього місяця. Від початку 2024 року загальний приріст вкладів склав 31,3 млрд грн.

Ситуація на валютному ринку. Як Як повідомляють аналітики ICU, за підсумками тижня офіційний курс гривні посилився на 0.5% до 40.45 грн/$, а готівковий курс долара в системно важливих банках знизився приблизно на 1% до 40.4−40.8 грн/$.

курс гривні до долара на кінець поточного року очікується на рівні близько 42 грн/$1. Зі свого боку аналітики Центру економічної стратегії прогнозують , щона кінець поточного року очікується на рівні близько 42 грн/$1.

валютної лібералізації є скорочення валютних резервів на $3,4 млрд. Таке послаблення на валютному ринку можна назвати «сумнівним» за користю, адже це є рекордне з початку війни скорочення валютних резервів у межах одного місяця. Як заявив ексголова Ради НБУ Богдан Данилишин, результатом масштабних за наслідками дій щодоє скорочення валютних резервів на $3,4 млрд. Таке послаблення на валютному ринку можна назвати «сумнівним» за користю, адже це є рекордне з початку війни скорочення валютних резервів у межах одного місяця.

Облікова ставка у 2024 році. Правління НБУ 13 червня 2024 року вирішило знизити облікову ставку з 13,5% до 13%. Учасники дискусії Правління НБУ 13 червня 2024 року вирішило знизити облікову ставку з 13,5% до 13%. Учасники дискусії вважають , що потенціал для зниження облікової ставки зберігається. НБУ матиме можливість її зменшити щонайменше до 12−12,5% до кінця поточного року.

Нові функції в «Дії». У «Дії» У «Дії» розпочали тестування нових функцій — стало доступне підтягування у смартфон свідоцтва про народження, одруження, розлучення та зміну імені. До бета-тесту можуть долучитися громадяни України віком 14+, які мають верифікований податковий номер.

Робота і ІТ. Протягом останніх трьох місяців до 1200 кандидатів на Djinni Протягом останніх трьох місяців до 1200 кандидатів на Djinni змінили в профілі Україну на якусь іншу країну. Навпаки робили майже вдвічі менше. Загалом кількість кандидатів, які шукають роботу та перебувають не в Україні, за два роки виросла з 20% до 30%, або з 14 000 до 25 000.

Відмітимо, що станом на 2024 рік найвищі зарплати в Україні отримують фахівці у сфері інформаційних технологій та військові — близько 70 тис. грн на місяць. Водночас вітчизняні суб’єкти господарювання підвищують рівень зарплат, щоби втримати та залучити новий висококваліфікований персонал в умовах нестачі трудових ресурсів у країні. У новій статті детально розповімо, як саме змінилися середні зарплати у період повномасштабної війни:

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