В НБУ розповіли, чого очікувати від облікової ставки у 2024 році — Finance.ua

В НБУ розповіли, чого очікувати від облікової ставки у 2024 році Сьогодні 09:01

В НБУ розповіли, чого очікувати від облікової ставки у 2024 році

У Національному банку України відкрили залаштунки дискусій щодо зниження облікової ставки та розповіли , якої динаміки очікують від цього показника члени правління регулятора надалі.

Як відомо, правління НБУ 13 червня 2024 року вирішило знизити облікову ставку з 13,5% до 13%.



Тоді 9 із 11 членів комітету з монетарної політики (КМП) Нацбанку підтримали зниження облікової ставки з 13,5% до 13%.

Чому прийняли таке рішення? На думку Комітету з монетарної політики Національного банку України (КМП), це рішення враховує як поточні сприятливі макрофінансові тенденції, так і прогнозоване пришвидшення інфляції в другому півріччі, а також все ще суттєві ризики через наслідки війни.

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Фахівці погодилися, що таке обережне зниження ставки також відповідає наміру НБУ зберегти можливість громадян захистити свої заощадження від інфляції завдяки гривневим депозитам та ОВДП.

«Один учасник дискусії висловився за стрімкіше зменшення облікової ставки — до 12,5%. Він зазначив, що фактична інфляційна динаміка залишається кращою за прогноз, а інфляційні очікування виглядають добре заякореними, тому НБУ може рухатися сміливіше. Рішучіше зниження ставки підтримає відновлення економіки за збереження привабливості заощаджень у гривні», — діляться у НБУ.

Як повідомляє пресслужба, ще один член КМП висловився за збереження облікової ставки на рівні 13,5%. На його думку, за останні місяці баланс ризиків для інфляції скоріше погіршився з огляду на посилення тиску на валютному ринку та високоймовірне підвищення податків. Він зазначив, що НБУ доцільно зробити паузу в зниженні ставки та оцінити ефекти від попередніх кроків з пом’якшення процентної політики.

Яку динаміку облікової ставки надалі очікують члени КМП

7 із 11 учасників дискусії вважають, що потенціал для зниження облікової ставки зберігається. НБУ матиме можливість її зменшити щонайменше до 12−12,5% до кінця поточного року.

На думку 4 членів КМП, такий потенціал вже майже вичерпано, ураховуючи ризики суттєвішого, ніж очікувалося, прискорення інфляції. Вони очікують, що облікова ставка залишатиметься незмінною щонайменше до кінця року.

Водночас усі учасники дискусії погодилися, що, враховуючи високий рівень невизначеності, НБУ має бути й надалі готовим гнучко адаптувати монетарну політику в разі змін балансу ризиків для інфляції та валютного ринку.

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