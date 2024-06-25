Як часто ІТ-спеціалісти на Djinni змінюють у профілі Україну на іншу країну — Finance.ua

Як часто ІТ-спеціалісти на Djinni змінюють у профілі Україну на іншу країну Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

Як часто ІТ-спеціалісти на Djinni змінюють у профілі Україну на іншу країну

Протягом останніх трьох місяців до 1200 кандидатів на Djinni змінили в профілі Україну на якусь іншу країну. Навпаки робили майже вдвічі менше.

Про це повідомляє Djinni в Telegram.

Загалом кількість кандидатів, які шукають роботу та перебувають не в Україні, за два роки виросла з 20% до 30%, або з 14 000 до 25 000.

Приблизно третина з цих 25 000 «іноземців» хоча б раз мала в профілі Україну, тож можна вважати їх українцями за кордоном. Серед європейських кандидатів частка українців — 50−60%. А от в Азербайджані чи Вірменії — майже нуль.

Графік: Djinni

Дані графіка свідчать, що найчастіше кандидати змінювали країну в профілі в кінці 2022 року та на початку 2023 — майже 1800 осіб.

Нагадаємо, українські ІТ-компанії намагаються підтримувати і своїх співробітників у Силах оборони, і ветеранів: для 68% айтівців у війську зберігають робочі місця, а для 60% — грошові виплати.

У квітні цьогоріч обсяг IT-експорту зменшився на 3,5% і становив $545 мільйонів. Українській економіці це принесло на $20 мільйонів менше у порівнянні з березнем. Загалом за перші чотири місяці обсяг експорту комп’ютерних послуг складає $2,1 мільярди. Це на $78 мільйонів менше ніж за аналогічний період у 2023 році.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров раніше наголошував , що спеціалісти технологічних та інноваційних бізнесів, важливих для економіки підприємств, мають бути заброньовані, щоб компанії продовжували наповнювати державний бюджет.

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