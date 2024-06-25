У Раді планують змінити правила реєстрації ФОП платником єдиного податку — Finance.ua

У Раді планують змінити правила реєстрації ФОП платником єдиного податку Сьогодні 17:08 — Особисті фінанси

У Раді планують змінити правила реєстрації ФОП платником єдиного податку

19 червня 2024 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 11 352 «Про внесення змін до статті 298 Податкового кодексу України щодо державної реєстрації фізичних осіб — підприємців».

Документом пропонується, аби зареєстровані в установленому порядку фізособи — підприємці, які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважалися платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

Зазначимо, що зараз ФОПи вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація.

Як стверджують фахівці юридичного порталу, це передбачає інший підхід до обліку, звітності та податкового навантаження підприємницької діяльності.

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Навіть якщо ФОП одночасно з державною реєстрацією подає заяву про застосування спрощеної системи — вона «активується» лише з наступного місяця. За їх словами, виникає парадоксальна ситуація:

по-перше, підприємець змушений чекати «активації» платника єдиного податку з наступного місяця і не працювати в поточному;

по-друге, у разі початку діяльності наявність статусу платника на загальній системі (навіть якщо він на ній перебував декілька днів) передбачає для ФОПів 1−2 групи обов’язок подання щорічної декларації про майновий стан за підсумками року, де ФОП має зазначити отриманий дохід, документально підтверджені витрати (що передбачає обов’язковий облік витрат, якого немає на спрощеній системі) та сплатити податок з доходів фізичних осіб у розмірі 18% від чистого оподаткованого доходу, що отриманий в періоді перебування на загальній системі.

«При цьому фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку 3-ї групи мають можливість перебувати на спрощеній системі та, відповідно, розпочинати свою діяльність на спрощеній системі з першого дня державної реєстрації.

Тобто законопроєктом пропонується застосувати для 1−3 груп однаковий підхід щодо визначення строку для реєстрації заяви про застосування спрощеної системи (10 днів з дня державної реєстрації) та однаковий принцип переходу на єдиний податок за умови дотримання зазначеного строку (з дня державної реєстрації)", — зазначають експерти.

У разі затвердження закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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