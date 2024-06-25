ЄС офіційно почав переговори про вступ України та Молдови — Finance.ua

ЄС офіційно почав переговори про вступ України та Молдови Сьогодні 12:22 — Світ

ЄС офіційно почав переговори про вступ України та Молдови

Європейський Союз офіційно розпочав переговори з Україною та Молдовою про вступ.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Це дуже хороша новина для народу України, Молдови та всього Європейського Союзу. Шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей. Бажаємо вдалого початку переговорів!» — написала вона.

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За словами президентки Єврокомісії, народи України та Молдови продемонстрували «непохитну відданість» приєднанню до Євросоюзу. Обидві країни почали масштабні реформи, однак на Україну та Молдову досі чекає «суворий та вимогливий» шлях.

Вона також пояснила, що переговори для вступу потрібні, щоб підготувати країну до членства в ЄС, а тому вони не можуть бути «короткими шляхами».

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Ще 21 червня Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови. Міжурядові конференції для обох країн розпочнуться вже сьогодні, 25 червня. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, перша міжурядова конференція дасть офіційний старт перемовинам про членство України в ЄС.

Раніше видання Financial Times, покликаючись на власні джерела, писало, що у Єврокомісії рекомендували розпочати переговори щодо членства України та Молдови в ЄС уже в червні, допоки у Євросоюзі не почала головувати Угорщина.

hromadske За матеріалами:

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