Україна підписала кредитну угоду з ЄС на 27 мільярдів євро — Finance.ua

Україна підписала кредитну угоду з ЄС на 27 мільярдів євро Сьогодні 11:02 — Казна та Політика

Україна підписала кредитну угоду з ЄС на 27 мільярдів євро

Україна та Єврокомісія підписали Кредитну угоду в межах програми Ukraine Facility, яка дозволить залучити кредити на загальну 27 мільярдів євро у 2024−2027 роках для фінансування дефіциту державного бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

«Голова НБУ Андрій Пишний разом із Міністром фінансів Сергієм Марченком підписали Кредитну угоду до Ukraine Facility. Документ також був підписаний партнерами з Європейської комісії», — сказано в повідомленні.

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Кредитна угода дасть змогу Україні залучити у 2024 — 2027 роках до 27 мільярдів євро для підтримки державного бюджету країни із загального обсягу в 50 млрд євро інструменту ЄС Ukraine Facility.

«Вже найближчим часом після набуття чинності цією угодою Україна також отримає від ЄС 1,9 млрд євро безумовного фінансування», — додали в Нацбанку.

План для Ukraine Facility

14 травня Рада Європейського Союзу схвалила План для Ukraine Facility, розроблений Україною спільно з європейськими партнерами, розрахований на 2024−2027 роки, який містить перелік структурних реформ на цей період, спрямованих не лише на відновлення та відбудову, але й на просування України на шляху до ЄС та підтримку євроінтеграційних процесів у державі.

Водночас план — це не вичерпний перелік усіх коротко- та середньострокових запланованих реформ. Це лише частина планів уряду.

6 червня Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС України згідно з інструментом Ukraine Facility. Зазначена угода була підписана сторонами наприкінці травня та визначає принципи фінансової співпраці між ЄС та Україною, зокрема щодо управління та контролю використання коштів у межах Ukraine Facility. Угода офіційно запустила виконання Плану України.

Ukraine Facility включатиме три ключові компоненти:

Пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів). Спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро). Технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).

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Транші надходитимуть один раз на квартал за результатами виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility та їх позитивної оцінки Стороною ЄС. Загалом у цьому році очікується близько 16 млрд євро бюджетної підтримки за програмою.

Весною Україна вже отримала 6 млрд євро в межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility.

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