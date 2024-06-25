Тищенку повідомили про підозру через події в Дніпрі — ДБР Сьогодні 10:30 — Кримінал

Тищенку повідомили про підозру через події в Дніпрі — ДБР, Фото: dbr.gov.ua

Народному депутату Миколі Тищенку повідомили про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі», — сказано в повідомленні.

Фото: dbr.gov.ua

Зазначається, що 20 червня 2024 у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого — колишнього військовослужбовця ЗСУ.

Його утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів.

У депутата проведено обшуки під час яких йому повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Фото: dbr.gov.ua

В Офісі генпрокурора додали , що клопотатимуть про обрання Тищенку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Крім того, у зв’язку з подіями у Дніпрі повідомлено про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях, за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України.

Довідка Finance.ua

20 червня у соцмережах з’явилося відео з Дніпра, на якому група невідомих людей у ​​формі напала на чоловіка у цивільному одязі, коли він гуляв разом із дитиною;

у поліції підтвердили конфлікт у Дніпрі: «Невідомі у камуфльованому одязі та балаклавах завдали 33-річному чоловікові тілесні ушкодження та незаконно утримували його. Подія сталася 20 червня близько 13:45 на пр. Яворницького у м. Дніпро». За цим фактом відкрито два кримінальні провадження — за ч. 1 ст. 125 (навмисне легке тілесне ушкодження) та 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

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