Тищенку повідомили про підозру через події в Дніпрі — ДБР
Народному депутату Миколі Тищенку повідомили про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
«Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі», — сказано в повідомленні.
Зазначається, що 20 червня 2024 у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого — колишнього військовослужбовця ЗСУ.
Його утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів.
У депутата проведено обшуки під час яких йому повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).
В Офісі генпрокурора додали, що клопотатимуть про обрання Тищенку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Крім того, у зв’язку з подіями у Дніпрі повідомлено про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях, за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України.
Довідка Finance.ua
- 20 червня у соцмережах з’явилося відео з Дніпра, на якому група невідомих людей у формі напала на чоловіка у цивільному одязі, коли він гуляв разом із дитиною;
- у поліції підтвердили конфлікт у Дніпрі: «Невідомі у камуфльованому одязі та балаклавах завдали 33-річному чоловікові тілесні ушкодження та незаконно утримували його. Подія сталася 20 червня близько 13:45 на пр. Яворницького у м. Дніпро». За цим фактом відкрито два кримінальні провадження — за ч. 1 ст. 125 (навмисне легке тілесне ушкодження) та 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.
Поділитися новиною