День фінансів: план допомоги від США на $61 млрд, держборг України, терміни наступного траншу ЄС — Finance.ua

День фінансів: план допомоги від США на $61 млрд, держборг України, терміни наступного траншу ЄС Сьогодні 17:50

Четвер, 18 квітня. Що передбачає оновлений план допомоги Україні від США, та коли очікувати на новий транш від ЄС.

Допомога Україні від США. В США В США оприлюднили законопроєкт про додаткове фінансування для України, підготовлений спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном замість документу, який був погоджений Сенатом США. Законопроєкт мають ухвалити в суботу і направити на розгляд Сенату. Оновлений документ передбачає виділення близько $61 млрд на допомогу Україні й союзникам і поповнення запасів американської армії.

подробиці законопроєкту. У свою чергу посол у США Оксана Маркарова розповіла про

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найбільш затребуваною на ринку праці у прифронтових регіонах є професія продавця або продавця-консультанта. Серед високооплачуваних професій аналітики відзначають професію автослюсаря. До речі, за даними OLX Україна,у прифронтових регіонах є професія продавця або продавця-консультанта. Серед високооплачуваних професій аналітики відзначають професію автослюсаря.

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